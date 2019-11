LIVE Moto3 | GP Valencia 2019 in DIRETTA | bandiera rossa! Masià | Antonelli e Foggia a

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18 Anche Yurchenko a terra, tutti in curva 11. Il replay dell’incidente pare “scagionare” Canet, si è trattato di una caduta che ha provocato una sfortunatissima carambola. -21Incredibile ciò che sta accadendo a. Caduti Alcoba, Tatai,. Presumibilmente l’olio che sta perdendo la KTM di Canet? Il sospetto è quello e sarebbe clamoroso. -22 Ramirez allunga e prova la fuga verso il secondo posto nel Mondiale! Suzuki scavalca Migno e prova a farsi carico della rimonta. -23 NOO! SUBITO A TERRA MASIA’! Che disastro per lo spagnolo.. Fuma ancora parecchio la KTM di Canet. -23 Ramirez escavalcano Migno, autore di una partenza non perfetta. Arbolino e Dalla Porta settimo e nono al momento. Away we go!!!

