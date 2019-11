LIVE Moto2 | GP Valencia 2019 in DIRETTA | Manzi vola nel warm-up e fa sognare! Dalle ore

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:45 La nostrasi chiude momentaneamente qui, un grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e appuntamento alle ore 12:20 per la gara. 9:43 Trio tutto italiano dalla 12ma posizione alla 14ma: nell’ordine Di Giannantonio, Bastianini e Locatelli, 16° Bulega e 19° Bezzecchi. 9:42 Ottavo il Campione del Mondo Alex Marquez, decimo Baldassarri davanti a Marini. 9:41 Buon tempo di Navarro che agguanta in extremis la seconda posizione a 70 millesimi da, poi Schrotter, Luthi, Martin e Binder. 9:40 ANCORA! 1:35.062 per lui, ultimo giro per tutti. 9:38ritocca il proprio tempo! 1:35.120 per l’alfiere della MV Agusta. 9:37 Luthi secondo a 73 millesimi da. Più indietro Marini e Marquez, undicesimo e tredicesimo. 9:34! L’azzurro è in fiducia e si riprende la vetta con un super ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | #GpValencia Warm Up: #Manzi è il più veloce - - motograndprixit : #Moto2 | #GpValencia Warm Up: #Manzi è il più veloce - - Graziam61 : @filippo46c Facessero i commenti su come hanno reso un deserto l'interazione social e su come in tanti hanno smesso… -