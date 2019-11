LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | torna una

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladel match tra, valido per la nona giornata di Lega. 10 anni dopo si rigioca uno dei grandi classici della pallacanestro italiana, una sfida dal sapore speciale, che ha assegnato lo scudetto in due occasioni (una vittoria per parte). Celebre fu gara 4 del Forum nella stagione 2004-2005, decisa dal canestro allo scadere di Ruben Douglas (convalidato all’instant replay), che consegnò all’allora Climamio il secondo scudetto della sua storia. Molti gli spunti che offre la partita del PalaDozza: la sfida tra i fratelli Cinciarini, l’uno ormai navigato capitano meneghino e l’altro elemento importante per i bolognesi; i grandi ex della partita, da Stefano Mancinelli, per tre anni in maglia biancorossa, a Rok Stipcevic fino ad arrivare a ...

zazoomnews : LIVE Cremona-Fortitudo Bologna 80-73 Serie A basket in DIRETTA: Happ è subito decisivo la Vanoli resiste al tentati… - zazoomblog : LIVE Cremona-Fortitudo Bologna 80-73 Serie A basket in DIRETTA: Happ è subito decisivo la Vanoli resiste al tentati… - zazoomnews : LIVE Cremona-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: inizia il match al PalaRadi! - #Cremona-Fortitudo… -