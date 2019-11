LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 61-51 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-62 Altra tripla milanese, stavolta con Nedovic (13 punti). 72-59 2/2 per il più vecchio dei fratelli Cinciarini. Due liberi in arrivo per Daniele Cinciarini dopo fallo di Rodriguez. 70-59 Tripla pazzesca in transizione di Rodriguez.cerca di rimanere a contatto in tutti i modi. 70-56 Fantinelli risponde con la stessa moneta! 67-56 Seconda tripla a bersaglio per Brooks, il migliore dei suoi questa sera. 67-53 Sims ancora a segno nonostante l’ottima difesa di Tarczewski. 65-53 Brooks corregge l’errore in avvicinamento di uno spento Micov. Sbaglia però il libero supplementare. 65-51 Ancora decisivo sotto canestro Sims, che cattura il rimbalzo offensivo e segna subendo il fallo. 63-51 Dimenticato sotto canestro Mancinelli, due facili per il capitano bolognese. Inizia l’ultimo periodo.che ha toccato ...

