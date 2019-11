LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | Vettel sfida Verstappen | Leclerc per la rimonta

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel sfida Verstappen - partenza da brividi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28: Il circuito di Interlagos è situato ad 800 metri sopra il LIVEllo del mare e quindi i team dovranno affrontare, seppur in modo minore, alcuni problematiche affrontate nel recente GP del Messico. 17.26: Il tracciato brasiliano è un tracciato solitamente da medio/medio alto carico aerodinamico per via delle numerose curve presenti soprattutto nel secondo settore che però va anche ad ...

GP Brasile 2019 - gara in tempo reale dalle 18.10 - Vettel punta alla vittoria - Leclerc sogna la rimonta: Sul circuito di Interlagos godremo di un grande spettacolo e la corsa si prevede assai avvincente ed incerta. La Ferrari dovrà fare i conti con la penalità a Charles Leclerc. Il monegasco ...

Vettel è secondo dietro Verstappen - Leclerc dovrà rimontare: Per la vittoria appare tutto incerto, la sensazione è che Verstappen e Hamilton siano i favoriti, Vettel e la Ferrari hanno denotato dei problemi con la tenuta delle gomme. Sarà ...

Verstappen davanti a Vettel per 8 millesimi! Ultimi minuti! 19.59 Verstappen non si migliora al primo settore. Leclerc è più veloce. 19.59 Ultimo minuto…Si stanno lanciando Ferrari, Red Bull e Mercedes. Albon è il primo dei big a lanciarsi. 19.58 Tutti in pista per l'assalto finale alla pole! 19.57 Ultimi 3 minuti. 19.56 L'olandese resta dunque nettamente favorito per la pole. Vettel ha il dovere di provarci! Deve migliorarsi e ...

Leclerc secondo dietro Verstappen nella Q1: 19.31 TEMPONE DI Leclerc CON GOMME MEDIE! E' secondo a 385 millesimi da Verstappen, ma con una mescola di differenza! 1'07″503 per l'olandese. 19.30 1'08″088 per Hamilton, 0.144 di vantaggio su Bottas. Vettel è in pista con le soft. 19.29 Gomme medie invece per Leclerc. 19.28 Il primo pilota ad uscire dai box è Hamilton, seguito dal compagno di squadra ...

Verstappen fa paura nella Q1 - 3° Leclerc: 19.13 Già sei giri percorsi da Leclerc con questo treno di gomme soft, sempre sull'1'08″3 di media. Un buon passo. 19.12 Al momento eliminati Hulkenberg, Stroll, Russell, Kubica e Sainz. 19.11 Giovinazzi è 13° ad un secondo. Ancora ai box senza tempo lo spagnolo Carlos Sainz per un problema tecnico della McLaren. 19.10 Leclerc si migliora, ma non abbastanza da avvicinare le ...

lampo Red Bull nella Q1 - Verstappen favorito per la pole: 19.12 Al momento eliminati Hulkenberg, Stroll, Russell, Kubica e Sainz. 19.11 Giovinazzi è 13° ad un secondo. Ancora ai box senza tempo lo spagnolo Carlos Sainz per un problema tecnico della McLaren. 19.10 Leclerc si migliora, ma non abbastanza da avvicinare le Red Bull. Il monegasco è terzo a 0.268 da Verstappen. Bottas sesto a 0.487. 19.09 Tempone impressionante di Verstappen, rifila 261 ...