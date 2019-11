LIVE Danimarca-Italia basket femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | si

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:23 In corso la presentazione delle due squadre, e tra poco anche gli inni nazionali 15:20 Dieci minuti all’inizio del match! 15:15 Per le azzurre quello di oggi è un confronto assai importante, di fronte a un pubblico di duemila persone che attende con ansia una prima volta storica per le danesi alleeuropee. Serve, infatti, una vittoria per tenere la barra dritta ai fini delle quattro partite che, tra novembre 2020 e febbraio, decideranno il destinono per la prossima rassegna continentale. 15:10 Queste, invece, le 12 della, delle quali giovedì scorso, contro la Romania (partita persa per 70-55) la migliore è stata Maria Jespersen con 18 punti e 9 rimbalzi 0 Julianna Okosun (’01, 1.93, Centro) 1 Emilie Hesseldal (’90, 1.86, Centro) 3 Frida Formann (’01, 1.80, Guardia) 4 ...

OA_Sport : LIVE Danimarca-Italia basket femminile, Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA: azzurre obbligate a vincere - Calciodiretta24 : Irlanda – Danimarca: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Irlanda – Danimarca: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -