LIVE Danimarca-Italia basket femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | 44-56 | le

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-59 LA BOMBA DI ZANDALASINI! 46-56 Seilund per Jespersen che tira sopra Francesca Dotto, chiama time out Capobianco con 4’26” da giocare nel terzo quarto 44-56 Non molla Tryggedsson, e piazza un’altra tripla 41-56 Sottana per Andrè: arriva il piazzato dai quattro metri, arriva il +15! 41-54 2/2 Ryder Ryder cerca una penetrazione con conclusione impossibile, fallo forse evitabile di Cinili che le porta in dote due liberi 39-54 SOTTANA! Sedici punti per lei, massimo vantaggio! 39-51 ANDRE’! L’appoggio del +12! 39-49 1/2 Ryder Fallo di Andrè sul tentativo di penetrazione di Ryder, che riesce a lucrare due tiri liberi 38-49 E si riparte col piazzato dai sei metri di Cinili! Si torna ora sul parquet: terzo quarto in avvio! Squadre che tra poco riprenderanno la via del parquet per il terzo periodo a ...

