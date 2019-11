L' ex moglie di Ettore Bassi | Disperata e senza soldi | mi sento un suo ostaggio

“Ettore Bassi mi fa guerra sui soldi e non vede le nostre figlie” : lo sfogo della ex moglie dell’attore : “Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare”. A parlare così è la ex moglie dell’attore che ha raccontato al settimanale Oggi quanto accaduto dopo la richiesta di separazione: “Fa guerra sui soldi e sta poco con le nostre figlie… All’inizio la separazione è stata civile, quasi armoniosa, per il bene delle nostre figlie – ha continuato Angelica ...

L'ex moglie di Ettore Bassi : "Sono disperata e senza soldi : mi sento ostaggio del mio ex marito" : “Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici”, è la confessione di Angelica Riboni, ex moglie dell’attore Ettore Bassi. Intervistata dal settimanaleOggi, la donna ha parlato dei problemi e della sua vicenda famigliare: “Se adesso ho deciso di parlare è perché sono disperata”.“Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose ...

Ettore Bassi - l?ex moglie Angelica Riboni : «Disperata e senza un soldo. Sono un suo ostaggio» : ?Ho deciso di parlare perché Sono disperata?, l?ex moglie di Ettore Bassi, Angelica Riboni, confida la sua versione della situazione dopo la fine del suo matrimonio:...

Ettore Bassi - l'ex moglie attacca : "Si rifiuta di mantenermi e non sta con le nostre figlie" : Angelica Riboni ed Ettore Bassi, una lunga storia d'amore nata nel 2000 suggellata dall'anello al dito nel 2009 e dalla nascita di 3 figlie. Dopo una crisi attraversata e superata, il matrimonio giunge alla fine tre anni fa. Gli strascichi dei problemi post-matrimonio ora vengono fuori dopo un lungo silenzio da parte della donna che, dalle pagine del settimanale Oggi, si sfoga: "Se adesso ho deciso di parlare, è perché sono disperata: non ho ...

La moglie di Ettore Bassi : Sono disperata - sono ostaggio di mio marito : Angelica Riboni ed Ettore Bassi sono stati sposati per nove anni. Genitori di tre bambine, hanno deciso di separarsi a causa eventi e situazioni che la donna non ha “potuto davvero perdonare”. La situazione venutasi a creare tra i due ex coniugi, però, sembra essere molto difficile ed intricata, e la Riboni ha deciso di denunciare la triste condizione in cui si è trovata a vivere dopo la fine del suo matrimonio con l’ex concorrente di Ballando ...

Ettore Bassi - l’ex moglie lancia accuse pesanti sul divorzio e le figlie : accuse gravi e uno sfogo durissimo contro Ettore Bassi: è questo il contenuto dell’intervista rilasciata dall’ex moglie dell’attore, Angelica Riboni, al settimanale Oggi. Un amore durato 15 anni, con le nozze celebrate nel 2009 e la nascita di tre splendide bambine: Amelia, Olivia e Caterina. Poi l’addio, arrivato nel 2016, e una battaglia giudiziaria che non si è ancora conclusa. Angelica, che sino a oggi ha scelto di ...

Ettore Bassi - l’ex moglie lancia accuse pesanti sul divorzio e le figlie : accuse gravi e uno sfogo durissimo contro Ettore Bassi: è questo il contenuto dell’intervista rilasciata dall’ex moglie dell’attore, Angelica Riboni, al settimanale Oggi. Un amore durato 15 anni, con le nozze celebrate nel 2009 e la nascita di tre splendide bambine: Amelia, Olivia e Caterina. Poi l’addio, arrivato nel 2016, e una battaglia giudiziaria che non si è ancora conclusa. Angelica, che sino a oggi ha scelto di ...

“Sono disperata”. E furiosa : la ex moglie di Ettore Bassi è un fiume in piena. Le rivelazioni che non faranno certo piacere all’attore : Qualche mese fa l’attore Ettore Bassi è stato uno dei grandi protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’. Al termine dell’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci si è piazzato in seconda posizione. Ma ora di lui si sta parlando soprattutto per la sua vita privata e sul suo conto sono state dette cose decisamente poco positive. L’ex moglie Angelica ha infatti rilasciato una dura intervista al settimanale ‘Oggi’. La donna non fa ...