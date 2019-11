L' ex ministra della difesa Elisabetta Trenta mantiene la casa di quando era ministra | è

Bibbiano - indagine amministrativa del Ministero della Giustizia : Il guardasigilli Alfonso Bonafede ha disposto una inchiesta amministrativa al tribunale per i Minorenni di Bologna. La eseguirà l'ispettorato del Ministero della Giustizia. La decisione del ministro arriva in seguito all'ispezione già eseguita immediatamente dopo l'emergere dell'inchiesta denominata 'Angeli e demoni' sui presunti affidi illeciti di minori in Emilia Romagna. Si tratta - spiega una nota di via Arenula - di un ulteriore ...

Viminale - il giornalista del Corriere della sera Dino Martirano nuovo portavoce della ministra Lamorgese : Dino Martirano, giornalista parlamentare del Corriere della sera, è il nuovo portavoce e capo ufficio stampa della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Romano, classe 1960, il cronista ha iniziato lavorando per l’agenzia stampa Agrapress e dal 1985 è entrato nella redazione del giornale di via Solferino. Fu Martirano nel 2002 a raccogliere e raccontare lo “sfogo” dell’allora ministro dell’Interno Claudio ...

Vincenzo Novari sarà l’amministratore delegato della fondazione che verrà istituita per organizzare le Olimpiadi invernali del 2026 : Vincenzo Novari sarà l’amministratore delegato della fondazione che verrà istituita per organizzare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Novari è stato scelto durante una riunione a cui hanno partecipato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni Giovanni Malagò,

Maria Elena Boschi ospite di Massimo Giletti - la rete “impazzisce” per lei. Sui social molti apprezzamenti per il look della ex ministra : È Maria Elena Boschi la protagonista del “faccia a faccia” di domenica 3 novembre di “Non è l’Arena” la trasmissione condotta da Massimo Giletti. L’ex ministro – ora volto tra i più noti del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva – ha affrontato l’intervista con la consueta verve, mostrandosi in palle e rispondendo punto su punto alle domande del conduttore. Su Twitter e sui social la ...

La ministra della Pa Dadone : "Mezzo milione di assunzioni nei prossimi tre anni" : La ministra della P.a, Fabiana Dadone, annuncia un’ondata di assunzioni, a seguito dell’abbattimento dei paletti al ricambio, che dal 15 novembre sarà una realtà in tutte le amministrazioni, dopo una stretta durata anni. “Il metodo del dialogo si sta via via riempiendo di contenuti e fatti concreti, a partire da ciò che accadrà nel prossimo futuro con lo sblocco completo del turnover, grazie al quale ...

Scontro su Quota 100 - Italia viva di Renzi : «Stop totale - mancano le risorse» No della ministra Catalfo. E Salvini : follia : Marattin (Italia viva): «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social». La ministra del lavoro Catalfo: «Quota 100 non si tocca»

Il consiglio di amministrazione di Renault si riunirà oggi per decidere se confermare o no Thierry Bolloré come CEO della società : Il consiglio di amministrazione di Renault si riunirà oggi per decidere se confermare o meno Thierry Bolloré come CEO della società. della sostituzione di Bolloré – che è stato eletto lo scorso gennaio per sostituire Carlos Ghosn, di cui era il

Bordoni : mensa scolastica è diritto di tutti - Amministrazione deve farsi carico della questione : Roma – Si è svolta oggi, su nostra richiesta, la Commissione Scuola Capitolina sul servizio di refezione scolastica per i plessi del Municipio X ‘Parini’, ‘Acqua Rossa’ e ‘Amendola-Guttuso’ che, all’avvio dell’anno scolastico, sono rimati senza servizio di refezione per gli studenti con il pregiudizio per il lavoro dei dipendenti nelle mense e disagi per le famiglie. Ribadiamo come per oltre mille ...

Rosa Maria Dell’Aria - la sospensione della prof dopo 4 mesi è ancora lì. La viceministra Ascani al provveditore : “Revochi il provvedimento” : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti si era impegnato in prima persona. Il vicepremier Matteo Salvini aveva voluto incontrarla, rassicurandola. Ma la sospensione per motivi disciplinari a Rosa Maria Dell’Aria, insegnante dell’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo dopo 4 mesi è ancora lì, tutta intera. Una sanzione che il provveditore di Palermo decise dopo aver accusato l’insegnante di non aver controllato due slide ...