Le Mans ' 66 - Ford v Ferrari | perfetto spettacolo hollywoodiano

Le Mans '66 - Ford vs Ferrari - perfetto spettacolo hollywoodiano : Fare film sulle corse dauto è facile. E infatti ce ne sono tanti. Fare film belli sulle corse dauto è difficile. E infatti si contano sulle dita di una mano. Una volta risolto il non banale problema di ricreare in modo sufficientemente credibile il pathos, ladrenalina e lagonismo che delle competizioni sono il carburante primo, cè il fatto che queste opere costano una fortuna, per la difficoltà tecnica insita nel realizzarli. Così, se si hanno ...

"Le Mans 66" - la rivalità tra Ford e Ferrari si prende il grande schermo - : Serena Nannelli Non solo una pagina di storia dello sport ricostruita in maniera impeccabile ed emozionante, ma anche un inno all'amicizia e il racconto della lotta tra talento e marketing. "Le Mans 66" di James Mangold racconta una storia vera, quella che all'inizio degli anni '60 vide la Ford progettare un'auto in grado di sfidare il predominio delle Ferrari nella celebre corsa della durata di 24 ore di Le Mans.Nel film, uno di ...

Le Mans ’66 - la grande sfida tra Ford e Ferrari in un film che sa di vecchia Hollywood : Quando Carroll Shelby (Matt Damon) e Ken Miles (Christian Bale) cominciano a darsele di santa ragione mentre l’amorevole moglie (Caitriona Balfe) di quest’ultimo si siede a godersi lo spettacolo, si capisce che Le Mans ’66. La grande sfida è un film Hollywoodiano vecchio stile, prossimo a quei western in cui le innocue scazzottature erano il modo in cui gli uomini veri appianavano le loro divergenze. L’eccezionale pilota Miles, infatti, ...

Le Mans ’66 - sullo sfondo dell’epica lotta tra Ford e Ferrari - una storia di sport e amicizia : https://www.youtube.com/watch?v=HAiYY6kxVig Negli anni ‘60 la Ford aveva tentato di acquistare una Ferrari all’epoca piena di debiti, vennero anche in Italia a trattare. Le trattative, all’insaputa degli americani, erano state organizzate in realtà da Enzo Ferrari per convincere Agnelli a comprare l’azienda e farla rimanere in Italia. Da questo fatto (mostrato nel film) parte la sfida di Le Mans ‘66, cioè dal livore del proprietario ...

«Le Mans '66» - il film al cinema. Uscita - trama e recensione di «Ford v Ferrari» : Più di cinque mesi dopo quel primo, intrigante trailer, e finalmente Le Mans '66 - La grande sfida approda al cinema. Era infatti inizio di giugno quando compare online il video del nuovo film di James Mangold, già regista della pellicola biografica su Johnny Cash Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima, ma anche di Ragazze Interrotte, Wolverine e Logan: sulle note di Gimme Shelter dei Rolling Stones si scorgevano ...

“Le Mans ’66 – La grande sfida” - al cinema torna in scena lo scontro Ford-Ferrari : Neanche a farlo apposta, proprio nel giorno della presentazione ufficiale dell’ultimo bolide prodotto a Maranello, la “Roma”, esce nelle sale cinematografiche italiane il film “Le Mans ’66 – La grande sfida”, diretto da James Mangold, distribuito dalla 20th Century Fox e costato ben 100 milioni di dollari. Al centro della trama gli storici accadimenti del motorsport degli anni ’60, quando la Ford si mette in testa di ...

«Le Mans 66 - La grande sfida» - quando la Ford battè la Ferrari in un film : Se siete appassionati di automobili, andate a vedere questo film. Se non siete appassionati di automobili, andate a vedere questo film, perché Le Mans 66 - La grande sfida è un capolavoro. Due ore e mezza di pellicola piena di vita, emozioni, passioni, rombi di motori, ruote fumanti rabbia e amore. Amore per la velocità, ma anche per la vita, quell'amore che solo chi compie le grandi imprese è in grado di provare. James ...