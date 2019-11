Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Alle elezioni regionali del 26 gennaio voterò certamente per Stefano. Mi sento autorizzato, allora, ad intervenire in un dibattito da cui sono estraneo e a dare qualche consiglio non richiesto.Ci sono aspetti di fondo nella impostazione della suache non mi convincono e che giudico incompatibili con un esito vittorioso. Andando alla sostanza delle cose, la linea di condotta di(peraltro confortata da altri esponenti del Pd come Elisabetta Gualmini proprio su Huffpost) si pone più o meno in questi termini: la consultazione ha carattere regionale; i candidati devono parlare dei problemi dell’Emilia Romagna e giudicare l’azione del governatore uscente, il cui avversario non è Matteo Salvini, ma Lucia Borgonzoni. Di conseguenza, gli emiliani non hanno nulla da spartire con il governo nazionale e - si aggiunge sottovoce ...

LegaSalvini : Regionali, Salvini nel week end lancia la sua campagna in Emilia Romagna: «A gennaio con Borgonzoni vinceremo»… - HuffPostItalia : La sua campagna elettorale non mi convince, ma voterò Bonaccini - alkhimiyah : RT @alkhimiyah: Chi mi offre un posto di lavoro per fare da custode notturno alla sua tenuta di campagna? Di notte vorrei leggere una molt… -