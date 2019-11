La sposa sta andando all’altare e ad un certo unto sente che qualcosa le tira il velo

Fonte : baritalianews

(Di domenica 17 novembre 2019) Una ragazza il giorno del suo matrimonio era bellissima vestita di bianco e stavaverso l’altare a braccetto con il padre, come tradizione vuole. La ragazza era emozionatissima e, prima di uscire di casa per compiere il grande passo, come tutte le spose, si è augurata che tutto andasse per l verso giusto. La ragazza, Marília mentre percorreva la navata, ad un, ha sentito cheleva ilda dietro e si è girata. Quando ha guardato il suonon poteva credere ai suoi occhi: un cane randagio si era addormentato sul suo strascico e si stava facendo portare dalla ragazza per tutto il tragitto. La ragazza, quando ha visto quella scena, ha capito subito che si trattava di un cane randagio e, per nulla infastidita ha parlottato con il suo futuro marito e insieme hanno deciso di adottarlo. A cerimonia finita l’hanno portato con loro e hanno ...

antonioliveri85 : @_RoteFuchs Per come mi è stato spiegato, questa è una antica usanza/tradizione, lo sposo e la sposa sono di due pa… - Strama_manchi : RT @icathemermaid: La sposa si sta divertendo moltissimo, lo percepisco dall'espressione del suo viso. #ilcastellodellecerimonie - Strama_manchi : RT @MartaGhira: La sposa non si sta godendo la cerimonia perché ha l’ansia della trapanata dal marito infoiato #ilcastellodellecerimonie -