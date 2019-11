La silenziosa e straripante forza dei videogiochi - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 17 novembre 2019) Al giorno d'oggi, le occasioni in cui il medium deiriesce a sgomitare con estrema fatica per raggiungere la stampa generalista si possono contare sulle dita di una mano. Ma non solo: anche quando finalmente si verifica la convergenza astrale necessaria per far parlare del videogame, spesso e volentieri lo si deve a casi di cronaca, sparatorie, episodi di dipendenza e case study sul gioco d'azzardo.Un senatore punta il dito contro le pericolose macchine plagianti, qualche giornalista presenta il pezzo del decennio paragonando i mondi virtuali al lavoro di satana, nei casi più estremi vanno in onda nella fascia prime-time servizi televisivi di dubbia fattura, pensati per fornire ai genitori uno scrupoloso know-how riguardo la gestione del 'problema' dei propri figli. Siamo al tramonto del 2019, eppure lo stigma sociale è ancora più forte che mai, secondo una tradizione ...