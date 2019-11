La Roma si getta via | la Florentia la punisce | fallito clamorosamente l’aggancio al 2°

Anziano si getta sotto un convoglio della metro a Roma. È morto : Un Anziano è morto alle 16.30 dopo essersi gettato sui binari della metro nella stazione della metro B Garbatella, a Roma.Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi del Reparto Volanti. Insieme a loro la polizia Scientifica. Al momento il transito della metro B risulta parzialmente bloccato. Atac Roma fa sapere su Twitter che la linea è interrotta nel tratto Castro ...

Roma - Papa Francesco chiede perdono per le statue indigene rubate e gettate nel Tevere : “Come vescovo di questa diocesi chiedo perdono alle persone che sono state offese“. Venerdì mattina alla fine della preghiera del Sinodo Papa Francesco chiede perdono per le statue rubate la notte del 20 ottobre dalla chiesa di Santa Maria in Traspontina, a due passi dal Vaticano, e gettate nel Tevere. Il Pontefice mette in risalto il clamore mediatico legato alla vicenda e precisa che le statue, esposte “senza intenzioni ...

Roma - 64enne dà fuoco alla sua casa e si getta dal balcone : deceduta sul colpo : Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa a Roma intorno all'1:00, precisamente nel rione Pigneto, in via L'Aquila, dove una donna di 64 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, avrebbe dato prima fuoco alla sua casa e poi si sarebbe gettata dal sesto piano della palazzina in cui abitava. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morta sul colpo. Sul posto sono arrivati ...