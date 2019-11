La protesta dei licenziati Opel | Profitti sulla nostra pelle

Parigi - torna protesta dei gilet gialli : 12.40 torna sugli Champs-Elysées per il primo anniversario delle proteste il movimento dei gilet gialli. Per oggi sono state indette 270 iniziative in tutta la Francia. Primi disordini sono scoppiati a Parigi, fulcro della protesta. Un centinaio di manifestanti ha invaso la tangenziale. Gli agenti sono intervenuti con gas lacrimogeni. In vista dell'arrivo di diverse migliaia di dimostranti, è stata ordinata la la chiusura di molte stazioni ...

Il documento di protesta dei 100 studiosi contro Papa Francesco : “Da lui atti sacrileghi” : Per i firmatari, laici e religiosi (tra loro anche la principessa tedesca Glorias Thurn und Taxis, grande sostenitrice di Papa Benedetto XVI e John Henry Westen fondatore del sito oltranzista LifeSiteNews), Bergoglio avrebbe compiuto "atti superstiziosi durante il sinodo sull'Amazzonia"Continua a leggere

Napoli - l’esagerata protesta dei tifosi : “calciatori mercenari” [FOTO] : E’ un momento complicato in casa Napoli. Gli ultimi risultati in campo non accontentano nessuno. Prima la reazione della società, e come se non bastasse, adesso ci si mettono anche i tifosi. Oggi al San Paolo è andata in scena una protesta con tanto di striscioni e cori rivolti ai calciatori, ritenuti i principali “colpevoli” di questa situazione. Prima dell’allenamento a porte aperte (ingresso riservato agli ...

protesta dei giocatori di Serie A contro il razzismo : tutti fuori dal campo al primo insulto : Su Repubblica, Enrico Currò parla di un patto che si starebbe facendo avanti tra i giocatori di colore della Serie A. E non solo tra loro, ma tra tutti coloro che sono sensibili al fenomeno e che lo condannano. Tra tutti loro starebbe passando la linea forte, scrive Currò, quella che prevede di uscire tutti dal campo, “non appena informati del prossimo insulto, del prossimo ululato, del prossimo verso della scimmia, chiunque ne sia la ...

Fallimento azienda OMA - protesta dei lavoratori a Pescara : Pescara - I lavoratori abruzzesi della Oma, l'azienda metalmeccanica dichiarata fallita dal Tribunale, hanno manifestato a Pescara, nei pressi della Prefettura per chiedere la salvaguardia dei posti di lavoro. Presenti anche alcuni politici, fra cui i consiglieri regionali Antonio Blasioli (Pd) e Guerino Testa (Fdi), oltre agli amministratori dei Comuni dove si trovano le fabbriche del gruppo Oma. "Noi ci rivolgiamo al giudice delegato ...

Lucca Comics - la protesta dei lavoratori “felpati” : “Pagati meno di 5 euro all’ora - come in altri eventi nazionali. Non è dignitoso” : Li chiamano i felpati, per l’indumento che indossano i lavoratori e le lavoratrici del Lucca Comics and Games, festival internazionale dedicato al fumetto che si è appena concluso. Alcuni ex-dipendenti hanno costituito il movimento Lucca Crepa, per denunciare le condizioni di lavoro. “Non si può essere pagati 4,60 e 3,40 euro netti all’ora, come succede ai felpati e ai vigilanti notturni, perché non è una paga dignitosa“, ...

Operai in cigs senza stipendio da mesi : la protesta dei lavoratori ex Pasotti : I dipendenti dell'ormai ex Industrie Pasotti di Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, sono in cassa integrazione...

protesta dei penalisti contro l'abrogazione della prescrizione : La vicenda di un ventenne pisano che rubò una bandiera nel 2006 e dopo tredici anni è finito in carcere (leggi la storia) in un video dei penalisti pisani per dire no alla riforma che, di fatto, abroga la prescrizione Redazione prescrizione Avvocati riforma giustizia ?

Rifiuti per strada e cassonetti rovesciati - monta la protesta dei cittadini di Roma : I cittadini romani sono abituati da anni alle immagini di sacchetti di immondizia abbandonati ai lati di cassonetti stracolmi. Sacchetti che spesso invadono la sede stradale e impediscono il passaggio dei pedoni sui marciapiedi, finendo per diventare preda di gabbiani, cornacchie, ratti. E, in alcune zone neanche troppo periferiche della capitale, non sono stati rari gli avvistamenti di cinghiali. Negli ultimi tempi, poi, si sono moltiplicati i ...

Napoli - la protesta dei disabili sfrattati a Scampia : «Cerchiamo la piscina perduta» : Accappatoi, infradito e salvagenti. In questo modo i ragazzi disabili dell'associazione ?Tutti a scuola?, hanno deciso di protestare questa mattina in via Marconi a Fuorigrotta. Una...

Sciopero scuola : docenti e Ata dei sindacati di base protestano venerdì 25 ottobre : In data venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale e tra le categorie interessate ci sarà anche il personale scolastico. Su tutto il territorio nazionale assisteremo ad una protesta di docenti e ATA, che incroceranno le braccia affinché venga abolito il precariato in tutto il comparto della scuola; inoltre, si sciopererà per avere un aumento delle retribuzioni. A proclamare questo Sciopero è stato il sindacato CUB, a cui si ...

Tutela della salute pensionati : la protesta dei sindacati il 16 ottobre a Palermo : La mancanza di un tavolo dedicato a salute e tematiche sia sociali che sanitarie: questo lo scopo cardine della manifestazione indetta il prossimo 16 ottobre dalle sigle sindacali Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Sicilia, che si terrà a Palermo, di fronte all'assessorato regionale alla salute, in via Ottavio Ziino, 24, per protestare su queste tematiche di fondamentale importanza. Un sit-in per il diritto alla salute La manifestazione avrà inizio ...