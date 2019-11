La politica della visione corta

L’arresto di Lara Comi e la pochezza della politica : Una cosa che si può dire sulL’arresto ai domiciliari di Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, non rieletta lo scorso giugno per il terzo mandato, è che il gip di Milano Raffaella Mascarino, che ha firmato l’ordinanza, essendo un magistrato e non uno psicologo dell’età evolutiva, avrebbe potuto

Notte bianca della politica a Ragusa : È Ragusa a ospitare la prima edizione della “Notte bianca della Politica”. Venerdì 15 e sabato 16 novembre, l’auditorium della Camera di commercio

Mancini : Stato si deve occupare della ‘City politica’ : Roma – “Penso che sia necessario che lo Stato italiano si faccia carico di quella parte del centro di Roma che piu’ risente delle servitu’ determinate dalla presenza degli organi istituzionali. Manutenzione, arredo urbano, pulizia e vigilanza, devono avere un’attenzione specifica, a carico del bilancio dello Stato, senza impegnare risorse del Comune necessarie per la manutenzione ordinaria della citta’”. ...

**Ex Ilva : Palombella - morte annunciata per A.Mittal - fallimento della politica** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “morte annunciata per ArcelorMittal che ha definitivamente gettato la maschera” definendo così non solo “il fallimento di una classe politica che non è stata in grado di tutelare la salute dei cittadini di Taranto, un settore industriale fondamentale per l’economia italiana e salvaguardare oltre 20mila posti di lavoro” ma anche “la disfatta del leader mondiale ...

Le grandi battaglie della politica ora hanno anche i reboot : Le grandi battaglie della politica ora hanno anche i reboot Due settimane fa, la senatrice Maria Elena Boschi ha tuonato contro un gioco da tavolo. Le sono andati dietro Emanuele Fiano del PD e Lisa Noja di Italia Viva, poi qualcuno ha fatto notare che Squillo è un gioco del 2012 e se ne era già parlato e protestato all’epoca. Non conta, però; è “una violenza sulle donne” che va ritirata subito. Immanuel Casto risponde con garbo, limitandosi a ...

Ex Ilva - la debolezza della politica dinanzi ai problemi concreti : È interessante osservare come la politica italiana, nel suo insieme, abbia una grossa falla: dinanzi a questioni pratiche latita, balbetta, si blocca, si inceppa. E questo limite è osservabile proprio in relazione all’ultima settimana di dibattito politico, dominata da due principali questioni: il caso Segre e la questione relativa all’ex Ilva.Fintanto che il dibattito politico gravita intorno alla dicotomia ...

La vocazione della politica italiana a trasformarsi in zavorra per le imprese : Nella complicata fase storica vissuta oggi dal nostro paese vi sono alcuni segnali importanti che riguardano lo stato di salute dell’Italia che la politica forse farebbe bene a non trascurare. Non c’è dubbio che rispetto a qualche mese fa l’Italia sia un paese meno pericoloso per l’Europa e anche pe

Lutto devastante per Alessandro Di Battista - il mondo della politica si stringe intorno all’ex deputato del M5S : La politica italiana si stringe intorno alla figura di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ha perso la mamma. Anche se in questi casi sarebbe d’obbligo il condizionale, dai messaggi suoi social dei suoi ex colleghi, sembra chiaro che la cosa non sia soltanto una “voce”. Quello che emerge è che appunto nelle scorse ore sarebbe venuta a mancare la madre dell’esponente di spicco del M5s, come viene riportato da alcuni ...

Attentato a militari italiani in Iraq - le reazioni della politica : “L’Italia si stringe a loro” : Le reazioni del mondo istituzionale e della politica all'Attentato ai militari italiani in Iraq che oggi ha causato cinque feriti tra i nostri soldati tra cui tre in gravi condizioni quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane.Continua a leggere

Elezioni Spagna - i partiti spingono al voto in nome della “stabilità politica”. Ma l’affluenza è in calo e la maggioranza rimane lontana : Per la quarta volta in quattro anni, la Spagna torna al voto in cerca di quella stabilità politica invocata dai leader dei principali partiti che, però, nell’ultimo anno hanno dimostrato di non essere in grado di creare un’alleanza di governo che garantisca la maggioranza parlamentare e, quindi, la governabilità. I 37 milioni di aventi diritto si recheranno alle urne dalle 9 alle 20 di domenica nel tentativo di smentire le previsioni ...

Si è tolto la vita Claudio Scalambrin storica figura della politica a San Biagio : Claudio Scalambrin si è tolto la vita. L’uomo di 64 anni era una storica figura della politica a San Biagio.

Dopo 63 anni chiude l'ultimo forno a legna della Valle : "Così muore l'Italia interna - la politica intervenga" : La vicenda di Mariuccia Martini che chiude la sua panetteria con forno a legno a Pradleves - provincia di Cuneo, Valle Grana...

Detto e contraddetto : le frasi della politica sull’Ilva : Negli ultimi due anni la questione dello stabilimento di Taranto è stato uno dei dossier più intricati per i governi che si sono succeduti. Vi proponiamo una selezione delle prese i posizione di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Matteo Renzi e Carlo Calenda

Rodrigo Duterte ha incaricato la sua principale rivale politica di guidare la commissione che si occupa della campagna contro lo spaccio di droga : Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha incaricato la sua principale rivale politica, la vicepresidente Leni Robredo, di co-presiedere la commissione governativa che si occupa della campagna contro lo spaccio di droga. Robredo è da sempre molto critica della campagna contro la droga