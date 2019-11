La marea si ritira da Piazza San Marco

Fonte : agi

(Di domenica 17 novembre 2019)San, una delle zone più basse di Venezia, si è trasformata in una immensa piscina, con gabbiani che sfiorano l'acqua e l'immagine surreale di barchette spinte a mano da chi cerca di metterle al riparo. Il Centro Maree ha registrato un picco di 150 centimetri raggiunto alle 13.10, in anticipo rispetto alle 13.30 previste e di altezza inferiore di almeno 10 centimetri alla previsione iniziale di 160. Un esteso temporale ha limitato lo scirocco al litorale friulano e impedito che arrivasse il vento forte fino alle coste di Venezia. Questo ha ritardato l'orario del picco massimo di acqua alta. Prima che il sindaco chiudesse laa turisti e veneziani, per motivi di sicurezza, in tanti ne hanno approfittato per lo storico e immancabile selfie. C'è stato chi ha ballato e si è messo in posa con le tipiche maschere del ...

