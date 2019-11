La marea dà tregua a Venezia Ma la guardia resta alta

Fonte : agi

(Di domenica 17 novembre 2019) Dopo una settimana di passione per l'che ha allagato calli, chiese, abitazioni e alberghi, a, relativa e temporanea, ma comunque. Tanto basta per respirare ottimismo, con piazza San Marco che riapre per la gioia deini e dei turisti che oggi per ore erano stati tenuti alla larga per motivi di sicurezza. Le saracinesche dei negozi si rialzano e le vetrine tornano a colorarsi con i vetri di Murano e le tipiche maschere. E domani riaprono anche le scuole, che erano state chiuse dopo il picco di martedì notte quando l'acquaha allagatoarrivando al livello massimo di 187 centimetri, il secondo più alto dopo quello del 1966. Dopo il picco di oggi di 155 centimetri registrato nelle zone di Malamocco e San Nicoletto, e di 150 cm nel centro storico (poco sotto le previsioni iniziali), nei prossimi giorni la...

