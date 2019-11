La gattina nata con due facce salvata da un veterinario | ogni giorno una sfida | ma sta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Ècon due. Si tratta di una patologia nota come diprosopus, ovvero una duplicazione craniofacciale, di cui l’animale soffre dalla nascita: in questo caso, la storia è della piccola Duo, unacon questa deformazione. Di solito, i gatti che nascono come lei, chiamati anche Janus con riferimento al dio romano con due, muoiono in pochi giorni. Ma non è il suo caso: Duo è stata accolta da un, Ralph Tran. Recuperata sulla strada da New York alla California, il dottore l’ha avuta in dono da una amica: ora racconta le sfide che ladeve affrontaresu una pagina Facebook. “Non molla”, il piccolo felino. “Ha imparato a mangiare da sola, pesa circa 600 grammi”. E mangiare non è cosa semplice per Duo, visto che le bocche vogliono nutrirsi contemporaneamente. Ci sono molte difficoltà ma il dottor Tran, ...

