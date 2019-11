La Domenica Ventura chiude! La decisione della Rai su Simona

Addio a La Domenica Ventura. Il programma cambia nome e pelle (Anteprima Blogo) : La Domenica Ventura si trasforma e cambia nome. Dal 24 novembre il programma della mattina di Raidue - attualmente in pausa per l'impegno della Nazionale - diventerà La Settimana Ventura. Al timone resterà sempre Simona Ventura che, con molta probabilità, traghetterà la trasmissione in una metamorfosi di contenuti.Nato come presentazione della Domenica di Serie A, lo show ha via via adottato dei cambiamenti lasciando il taglio prettamente ...

La Domenica Ventura sempre più entertainment - Francesco Rocchi 'scalato' ad inviato esterno : All'ottavo appuntamento de La domenica Ventura, lo scheletro della sua costruzione è sempre più visibile a occhio nudo. Iniziato prettamente come trasmissione a base di calcio, puntata per puntata ha snellito il suo carico di sport per spostarsi più sull'intrattenimento leggero fino a relegare il tema portante del programma nella sua seconda parte lasciando il lavoro vero e proprio ai giornalisti e inviati di Rai Sport.Gli innesti come gli ex ...

La Domenica Ventura ci ripensa : scompare l'anteprima - si torna all'unico dato Auditel : E’ forse uno dei pochi casi in cui si procede al contrario: rinunciare alla suddivisione del programma in blocchi per tornare al conteggio unico. Accade anche questo a La Domenica Ventura che per qualche settimana aveva introdotto un’anteprima di circa venticinque minuti chiamata ad isolare il segmento teoricamente più debole, così da esaltare di conseguenza il resto della trasmissione.In questo modo, il programma vero e proprio di Simona ...

La Domenica Ventura : Valeria Marini gela Simona con una gaffe : Valeria Marini gela Simona Ventura con una gaffe: “La Domenica a quest’ora seguo l’Angelus su Rai1…” Piccolo momento di imbarazzo nella puntata de La Domenica Ventura di oggi, 3 novembre 2019. Valeria Marini, ospitata da Simona Ventura per tutto il corso della diretta, ha infatti commesso una clamorosa gaffe, apparentemente passata inosservata, visto che la padrona di casa è rimasta di stucco e non ha proferito ...

La Domenica Ventura ascolti : Simona si affida a Valeria Marini : Simona Ventura, anticipazioni La Domenica Ventura 3 novembre: Valeria Marini tra gli ospiti Nella fascia del mezzogiorno della Domenica di Rai2 Simona Ventura, purtroppo, continua a precipitare nell’abisso con La Domenica Ventura. Anche il direttore del secondo canale della Tv di Stato Carlo Freccero ha parlato, di recente, delle difficoltà riscontrate da Simona Ventura e dello share sotto le aspettative, ma probabilmente occorre ancora ...

La Domenica Ventura - Cecchi Paone sul flop : “Simona non c’entra” : Simona Ventura, ascolti La Domenica Ventura. Alessandro Cecchi Paone: “Lei non c’entra…” Ha detto la sua sugli ascolti de La Domenica Ventura Alessandro Cecchi Paone, tramite la sua rubrica “La posta di Cecchi Paone”, pubblicata come sempre su NuovoTV. Per rispondere a Corrado di Pavia, lettore della rivista, che gli ha chiesto cosa ne pensa del ritorno di Simona Ventura su Rai2 alla conduzione di un programma ...

Carlo Freccero a Blogo : "La Domenica Ventura sotto le aspettative - ma ora trovata chiave". E su Fazio - De Martino e The Voice (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione di #Ragazzicontro, tenutasi oggi a Roma, in Viale Mazzini, Blogo ha rivolto alcune domande a Carlo Freccero. Il direttore di Rai2 ha fatto una sorta di bilancio del suo mandato, che tra meno di un mese arriverà a termine (ai nostri microfoni ha ribadito che non ci saranno proroghe). Dalle difficoltà riscontrate da La Domenica Ventura di Simona Ventura ("sotto le aspettative, ma forse adesso ...

La Domenica Ventura - il prete in collegamento bacchetta Simona : “Non me ne frega niente che lei sia cattolica“. Gelo in studio : Momenti di imbarazzo in diretta a La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura su Rai 2. In collegamento da Genova c’era padre Vincenzo che è sbottato contro la padrona di casa. Tutto è iniziato con una passante che si è avvicinata alla telecamera mentre erano in onda per salutare la Ventura, gesto che non è stato preso bene dal religioso: “Ma vai, vai“, le ha detto in modo rude. Poi tornando a rivolgersi al ...

La Domenica Ventura - il prete sgrida Simona in diretta : gelo in studio : A La Domenica Ventura regala momenti divertenti il collegamento con Padre Vincenzo, da Genova. Il religioso ne ha per tutti, Simona Ventura in primis. Una signora si avvicina alla telecamera per salutare la conduttrice e Padre Vincenzo "sbotta": “Ma vai, vai“, le dice in modo rude. Poi inizia una di

Ascolti TV | Domenica 20 ottobre 2019. Imma Tataranni tocca i 5 milioni e il 23.3%. Non è la D’Urso 12.9% - Fazio 8% e 7.1% - Giletti 5.6%. Ventura 3.9% e 3.1% : Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Nella serata di ieri, su Rai1 la quinta puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.040.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso - dalle 21.22 all’1.23 – ha raccolto davanti al video 2.103.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Che Tempo Che Fa – dalle 21.06 alle 22.44 – ha interessato 1.932.000 ...

La Domenica Ventura ed i "rimproveri" di don Vincenzo (Video) : Domenica, tempo di Messa e di sacerdoti. Anche per Simona Ventura e la sua Domenica, in onda da poco più di un mese nel mezzogiorno di Raidue. Il programma sta cercando di trovare una sua formula che possa convincere il pubblico e, sebbene il calcio giustamente resti al centro dell'intera ora di cui è composto il programma, è sempre a caccia di personaggi che possano bucare lo schermo a dare una lettura differente alla Domenica calcistica.Uno di ...

La Domenica Ventura - prete furioso in collegamento con Simona : «Non me ne frega niente che lei sia cattolica». La conduttrice : «Portategli una camomilla» – Video : La Domenica Ventura A La Domenica Ventura i migliori momenti li regalano i vari collegamenti con gli inviati, in particolare con Saverio Montingelli, che dalla prima puntata ha a che fare con frati, suore e sacerdoti tifosi. Quello di oggi, però, non ha eguali: il ‘prete furioso’ Padre Vincenzo, da Genova, ne ha per tutti, Simona Ventura in primis. Inizia il collegamento – con la notizia che Sampdoria-Roma si gioca ...

Oroscopo della settimana di Mauro Perfetti a La Domenica Ventura : Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni dello zodiaco a La Domenica Ventura Anche per i prossimi giorni Mauro Perfetti ha svelato le sue previsioni settimanali dell’Oroscopo a La Domenica Ventura, con la classifica dei segni zodiacali, in base a quella che sarà la situazione astrologica. Come la volta scorsa, Mauro Perfetti a La Domenica Ventura anche oggi ha diviso i dodici segni in tre diverse fasce: quella contenente i ...