La caccia Monteperdido | anticipazioni seconda puntata

La caccia Monteperdido - spoiler 17 novembre : Elisa conferma l'alibi di Montrell : La seconda puntata de La caccia - Monteperdido andrà in onda stasera 17 novembre alle 21:25 su Canale 5 e sarà caratterizzata, come nel primo appuntamento, da tinte noir e atmosfere cupe che renderanno ancora più inquietante la vicenda della scomparsa di due ragazzine di 11 anni. Nella prima puntata una delle due, Ana Montrell, è misteriosamente riapparsa cinque anni dopo, mentre dell'amica Lucìa non è stata trovata alcuna traccia. Per risolvere ...

La caccia Monteperdido seconda puntata : trama 17 novembre 2019 : LA Caccia Monteperdido seconda puntata. Torna domenica 17 novembre 2019 su Canale 5 la nuova fiction con Megan Montaner. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Caccia Monteperdido seconda puntata: trama 17 novembre 2019 La Guardia Civil arresta il primo sospettato nel caso e questo fatto non è ben accolto a Monteperdido. Gli agenti si stanno avvicinando alla verità, ma gli abitanti ...

La caccia. Monteperdido - Ana fugge : anticipazioni seconda puntata domenica 17 novembre : Prosegue con il secondo episodio, in onda su Canale 5 domenica 17 novembre dalle 21.25 circa in poi, La caccia. Monteperdido, la nuova serie tv thriller di produzione spagnola che è appena arrivata in Italia (e sta venendo messa in onda dalle reti Mediaset). La protagonista è interpretata da Megan Montaner, la ex Pepa de Il segreto vista di recente anche da noi grazie a una serie tv sentimentale intitolata Lontano da te, in cui ha recitato al ...

Anticipazioni La caccia Monteperdido seconda e terza puntata : Lucia non viene ritrovata : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con La Caccia Monterperdido, la nuova serie televisiva spagnola che vede protagonista l'amatissima Megan Montaner, alias l'indimenticabile Pepa della soap opera Il Segreto. Le Anticipazioni sulla seconda e terza puntata in onda rispettivamente il 17 e 24 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, anche se al momento non ci saranno delle buone notizie per la famiglia di Lucia, ...

La caccia. Monteperdido anticipazioni puntata domenica 17 novembre su Canale 5 : La Caccia. Monteperdido, la nuova fiction spagnola di Canale 5 con Megan Montaner de Il Segreto dal 10 novembre. Ecco trama, cast e anticipazioni. Lasciata libera dal programma di Barbara D’Urso, la domenica di Canale 5 aveva bisogno di un nuovo inquilino e la scelta è ricaduta su una nuova fiction di un volto noto del Canale, Megan Montaner. La Montaner, che nella soap Il Segreto ha interpretato Pepa, sarà la protagonista di La Caccia. ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 10 novembre : testa a testa tra Nozze romane e La caccia Monteperdido : Il prime time di domenica 10 novembre vede un testa a testa tra il film ‘Nozze romane’ su Rai1 con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca, visto da 2.554.000 telespettatori (share 11.3%) e l’esordio della serie ‘La caccia. Monteperdido‘ su Canale 5 che registra 2.544.000 (share 11.65). Ascolti tv prime time Su Rai2 record di stagione per Fabio Fazio: il settimo appuntamento di Che Tempo che fa + Il Tavolo ha ottenuto i ...

La caccia – Monteperdido : anticipazioni seconda puntata di domenica 17 novembre 2019 : La Caccia - Monteperdido Canale 5 ha deciso di puntare ancora una volta su Megan Montaner. L’attrice spagnola è infatti la protagonista di La Caccia – Monteperdido, la nuova fiction iberica in onda ogni domenica in prima serata. Incentrata sulla misteriosa scomparsa delle piccole Ana Montrell e Lucia Castan, la serie è contraddistinta da tinte noir. Di seguito le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. La Caccia – ...

La caccia – Monteperdido seconda puntata : anticipazioni del 17 novembre : La caccia – Monteperdido seconda puntata – Il nuovo appuntamento con la fiction andrà in onda su Canale 5 la prossima domenica, 17 novembre 2019. Ancora una volta il secondo episodio, dal titolo “La tempesta“, raccoglierà in un’unica serata due trame, grazie alle puntate originali “El baile de los hombres” e “Oscuros de Liestra“. La seconda puntata de La caccia – Monteperdido ci svelano ...

La caccia – Monteperdido anticipazioni 2^ puntata : Sara in pericolo : La caccia – Monteperdido, trama 17 novembre: un rischio per Megan Montaner Colpi di scena, segreti e terribili verità coloreranno la seconda puntata della serie tv La caccia – Monteperdido. Il prossimo episodio della fiction spagnola andrà in onda su Canale5 domenica 17 novembre e vedrà Sara Campos e il suo collega Santiago alle prese con il delicato caso del rapimento di Ana e Lucia. Le anticipazioni della 2^ puntata de La caccia ...

La caccia Monteperdido prima puntata : trama 10 novembre 2019 : LA Caccia Monteperdido prima puntata. Arriva su Canale 5 la nuova fiction con Megan Montaner. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata domenica 10 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Caccia Monteperdido cast La regia è di Salvador García Ruiz e Álvaro Ron. Il cast della fiction La Caccia Monteperdido è composto da Megan Montaner, Alain Hernández, Francis Lorenzo, Pablo Derqui, Bea Segura, Carla Díaz, ...