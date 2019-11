La caccia | anticipazioni terza puntata | cresce la paura per Lucia

La caccia Monteperdido/ Anticipazioni 17 novembre : Alvaro picchia Elisa che... : La caccia - Monteperdido, Anticipazioni del 17 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Alvaro tra i sospettati del rapimento di Ana e Lucia picchia Elisa, ma...

La caccia – Monteperdido : anticipazioni terza puntata di domenica 24 novembre 2019 : La Caccia - Monteperdido Canale 5 ha deciso di puntare ancora una volta su Megan Montaner. L’attrice spagnola è infatti la protagonista di La Caccia – Monteperdido, la nuova fiction iberica in onda ogni domenica in prima serata. Incentrata sulla misteriosa scomparsa delle piccole Ana Montrell e Lucia Castan, la serie è contraddistinta da tinte noir. Di seguito le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. La Caccia – ...

La caccia – Monteperdido : terza puntata - anticipazioni del 24 novembre : La caccia – Monteperdido terza puntata – Il nuovo appuntamento con la serie spagnola andrà in onda il 24 novembre 2019, unendo per il piccolo schermo italiano gli episodi 5 e 6, dal titolo Lago e La Guardia. Sara è alle prese con il recente lutto e non riesce a sentirsi in colpa per quanto accaduto. Senza considerare che i suoi superiori vogliono allontanarla dal caso, per via della sua instabilità emotiva. Le anticipazioni sulla ...

Ne La caccia Monteperdido i sospetti ricadono su due persone? Anticipazioni 24 novembre : La Caccia Monteperdido torna in onda questa sera con la seconda puntata e con una Megan Montaner apprezzatissima dal pubblico di Canale5 anche per questo suo nuovo ruolo ad alta tensione. La serie spagnola in Patria ha raccolto davanti allo schermo milioni di italiani mentre sulla rete ammiraglia Mediaset non è andata molto lontana, riuscirà a recuperare questa sera con la seconda puntata? L'attrice che per anni ha prestato il volto alla dolce ...

Anticipazioni La caccia Monteperdido seconda e terza puntata : Lucia non viene ritrovata : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con La Caccia Monterperdido, la nuova serie televisiva spagnola che vede protagonista l'amatissima Megan Montaner, alias l'indimenticabile Pepa della soap opera Il Segreto. Le Anticipazioni sulla seconda e terza puntata in onda rispettivamente il 17 e 24 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, anche se al momento non ci saranno delle buone notizie per la famiglia di Lucia, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Diego alla caccia della verità : Dopo essere uscito dal carcere, Diego cercherà di scoprire cosa è realmente successo quella notte e presto gli verranno alla mente preziosi ricordi.

