La bambina di tre anni è molto vivace e il papà la porta in giro con il guinzaglio

Un papà lascia la bambina di tre anni per diversi minuti da sola in cucina - quando torna la piccola ha mangiato 18 vasetti di yogurt : E’ risaputo che bambini piccoli non vanno mai lasciati da soli. Anche il bambino più tranquillo rischia, per curiosità, per divertimento di combinare qualche guaio anche grosso. A volte anche fatale. E’ bene monitorarli sempre magari dando loro l’impressione di essere da soli per lasciare assaporare la libertà di movimento ma sempre non abbassando mai la guardia. Lo avrà imparato anche questo papà inglese che, a casa da solo con ...

“Dolcetto o scherzetto?” - ma tra le caramelle c’erano psicofarmaci : ricoverata una bambina di tre anni : Una bambina di tre anni è stata ricoverata in ospedale dopo che ha ingerito delle pastiglie di psicofarmaci che erano finite tra le caramelle che aveva raccolto durante il tradizionale giro per “dolcetto o scherzetto” ad Halloween. È successo in Australia, a a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne: la piccola Abby Van Der Spuy ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcune caramelle che le erano state regalate durante il suo ...

Usa - una bambina è stata colpita da uno sparo mentre faceva “dolcetto o scherzetto” : Una bambina di appena sette anni è stata colpita da uno sparo a Chicago mentre faceva il giro del vicinato con la sua famiglia per il tradizionale "dolcetto o scherzetto". Si sarebbe trovata involontariamente nel mezzo di un gruppo di persone quando qualcuno, all'improvviso, ha aperto il fuoco, ferendo la piccola.Continua a leggere

Brescia - minaccia di morte i vicini e la loro bambina di tre anni : in casa un arsenale e droga : Li avrebbe minacciati esplicitamente di morte e, in particolare, avrebbe aggredito (verbalmente) la loro bimba di tre anni, urlando: "Ammazzo te e tua figlia". È accaduto a Ospitaletto, in provincia di Brescia, dove un ragazzo italiano di 20 anni avrebbe intimorito la famiglia dei suoi vicini di casa, spaventandoli a tal punto da costringerli a chiedere ospitalità ad alcuni parenti lontano dalla loro casa di proprietà.\\Secondo quanto riportato ...

Avellino - bambina di tre anni e mezzo scappa dall'asilo e va cercare la mamma : a scuola nessuno se ne accorge : Una bimba di 3 anni è scappata dall'asilo per cercare la sua mamma. È successo a Ponteromito, in provincia di Avellino. La piccola, probabilmente traumatizzata per l'inizio...

India - bambina nasce con quattro gambe e tre mani : I genitori della bambina, analfabeti e molto poveri, non si erano mai rivolti all'ospedale per un'ecografia prima del parto.Continua a leggere