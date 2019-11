Kikò Nalli litiga con Barbara d’Urso Lei sbotta | “Adesso basta!”

Kiko Nalli choc ammette a Domenica live : “Una trappola contro di me” : Gaetano Arena smascherato. Notizia numero uno. E il gossip s’infiamma ancora di più. L’umore di Kiko Nalli a Domenica live non è dei migliori. Cala il gelo in studio quando arriva l’ex gieffino che va su tutte le furie ripercorrendo la storia del presunto tradimento della sua fidanzata Ambra Lombard

Domenica Live - Kikò Nalli : “Ambra non mi ha tradito - è stata una montatura” : E’ la vicenda di gossip che in questi giorni sta tenendo banco, ovvero il triangolo amoroso fra Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipolari, Ambra Lombardo e Gaetano Arena. L’antefatto Gaetano Arena è finito su una rivista di gossip per aver picchiato un paparazzo che lo seguiva da qualche tempo, a suo dire. Ma è arrivata la replica del fotografo e è uscito fuori il nome di Ambra. A Pomeriggio Cinque si sono scontrati paparazzi e ex ...

Kikò Nalli E IL PRESUNTO TRADIMENTO DI AMBRA/ Tuona : 'Mediaset ha fatto questo?' : Oggi KIKÒ NALLI parla del PRESUNTO TRADIMENTO di AMBRA e Gaetano a Domenica Live, ma lancia accuse molto pesanti anche a Mediaset

Ambra Lombardo/ Kikò Nalli e il presunto tradimento : 'Andiamo avanti - siamo forti' : Ambra Lombardo respinge le accuse di tradimento. Kikò Nalli affronta con lei la bufera e racconta ciò che ha vissuto in questi giorni.

Kikò Nalli : "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) : Kikò Nalli è molto arrabbiato dopo la pubblicazione di alcuni scatti su 'Diva e Donna' (con tanto di bacio) tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L'ex gieffino, ospite, oggi, 17 novembre 2019, di 'Domenica Live' ha voluto ribattere a tutte le supposizioni degli ultimi giorni:prosegui la letturaKikò Nalli: "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) pubblicato su Gossipblog.it 17 novembre 2019 18:18.

Ambra Lombardo spiazza su Kikò Nalli : “Sbaglia di continuo!” : Kikò Nalli, Ambra Lombardo stanca di litigare: la sua ultima confessione Ambra Lombardo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Di Più. E ovviamente la ex ‘gieffina’ ha parlato del suo amore con Kikò Nalli. Un amore che pare davvero essere assai conflittuale. Difatti Ambra ha rivelato che l’uomo spesso e volentieri non la capisce. E giusto in questi giorni i due hanno nuovamente litigato. A ...

Grande Fratello - Kiko Nalli - Ambra e Gaetano. Il video delle corna? Domenica Live - bomba D'Urso : Adesso la verità potrebbe venire a galla. Una volta per tutte. A Domenica Live la d’Urso mostrerà un video choc dell’incontro tra Ambra Lombardo (fidanzata di Kiko Nalli) e Gaetano Arena (ex gieffini). Il gossip è diventato rovente da quando sono state pubblicate da un noto settimanale alcune foto c

Domenica Live - puntata 17 novembre : Barbara D'Urso ospiterà in studio Kikò Nalli : Nella puntata di ieri venerdì 15 novembre di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha svelato le prime anticipazioni di Domenica Live, programma pomeridiano di Canale 5. Stando a quanto rivelato dalla stessa D'Urso, ci saranno tanti ospiti che renderanno scoppiettante ed interessante la puntata di Domenica 17 novembre. Infatti, in studio non potranno mancare Kikò Nalli che dirà la sua sugli ultimi retroscena del gossip riguardante la sua fidanzata Ambra ...

Ambra Lombardo e il bacio a Gaetano Arena : ma Kikò Nalli non ci crede : Al flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena, Kikò Nalli non crede. L'hairstylist legato alla professoressa dai tempi del Grande Fratello respinge l'ipotesi del tradimento,...

“Sapete cosa ha fatto Ambra Lombardo?”. Kiko Nalli tradito - la bomba dell’ex di Gaetano Arena. Barbara D’Urso ‘gela’ in diretta : “Aspetto le foto del bacio” aveva detto Ambra Lombardo attraverso le sue Instagram Stories e due giorni fa è stata accontentata. Il settimanale ‘Diva e Donna’ l’ha accontentata. Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede la fidanzata di Kikò Nalli alzarsi la maglietta per mostrare a Gaetano Arena i risultati della sua operazione di chirurgia estetica sul suo dècolletè. Ambra Lombardo e Gaetano Arena ridono di gusto, mostrando di essere ...

Pomeriggio 5 - Gaetano Arena : "Kikò Nalli ed Ambra Lombardo non mi parlano più" (video) : prosegui la letturaPomeriggio 5, Gaetano Arena: "Kikò Nalli ed Ambra Lombardo non mi parlano più" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 novembre 2019 18:38.

Kikò Nalli attaccato dal paparazzo Fiumara : “Ha detto cose infamanti” : Alex Fiumara contro Kikò Nalli: “Il bacio tra Ambra e Gaetano è vero!” Ieri sono uscite finalmente sul settimanale Diva e Donna le foto del famoso bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Immagini che non hanno lasciato molto spazio a interpretazioni. Tuttavia Kikò Nalli, nel tardo pomeriggio, ha contattato il giornalista Francesco Fredella per fargli sapere di essere convinto che quelle foto sarebbero state addirittura alterate dal ...

Ambra Lombardo : Kikò Nalli pubblica la prova del finto scoop : Kikò Nalli pubblica la prova che scagiona Ambra Lombardo dallo scoop con Gaetano Arena Ambra Lombardo sarebbe stata incastrata dal paparazzo Alex Fiumara. A parlare, questa volta, è Kikò Nalli che ai microfoni di Libero, attraverso Francesco Fredella, giornalista e opinionista di Pomeriggio 5, ha pubblicato un video che prova che le foto pubblicate qualche ora fa, che mostrerebbero Ambra baciare Gaetano Arena per le strade di Milano, sono ...

Grande Fratello - Kiko Nalli e la verità sul bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena : "Guardate le bocche..." : Il settimanale Diva e donna pubblica stamattina alcune foto dove si vede un presunto bacio tra Ambra Lombardo (fidanzato di Kiko Nalli) e Gaetano Arena. Ma Kiko, ex concorrente del Grande Fratello, dopo quegli scatti decide di rompere il silenzio con Libero tuonando così: "È uno scoop finto. Oggi tu