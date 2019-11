Juventus | Ronaldo tende la mano a Sarri | “Non mi piace essere sostituito | ma…” Intanto

Juventus-Ronaldo - polemica a distanza con Sarri chiusa : le parole di CR7 : JUVENTUS – Cristiano Ronaldo parla ai microfoni di “A Bola” e chiude la polemica con il suo allenatore, Maurizio Sarri, iniziata dopo la sostituzione con il Milan. Il portoghese ha ammesso di aver vissuto settimane poco positive sul piano fisico, che lo hanno limitato molto nel rendimento. Juventus-Cristiano Ronaldo, parla CR7 Queste le dichiarazioni del fuoriclasse bianconero: “Nelle ultime tre settimane sono stato ...

Juventus - Cristiano Ronaldo chiude la polemica : le parole del portoghese tranquillizzano Sarri : Il portoghese ha parlato dopo la vittoria del Portogallo sul Lussemburgo, soffermandosi anche sul caso scoppiato dopo la sostituzione con il Milan Cristiano Ronaldo torna a parlare, chiudendo definitivamente il caso scoppiato dopo la sostituzione decisa da Maurizio Sarri durante il match con il Milan. Il portoghese ha espresso il proprio punto di vista dopo la partita contro il Lussemburgo, vinta dalla sua selezione grazie anche ad un gol ...

Ronaldo - marcia indietro : «Nessuna polemica con la Juventus per la sostituzione» : Sarri l’aveva detto che non stava bene, ma lui no: “Sto benissimo”, aveva ribadito. E giù una tripletta col Portogallo. Ora che Ronaldo s’è fermato a 99 reti con la nazionale però riprende il filo della polemica a distanza con la Juve e fa un po’ di marcia indietro: “Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non c’era polemica nel mio gesto dopo il cambio, anche se sapete tutti che non mi piace essere ...

Juventus - l'indiscrezione del 'Mirror' : 'Ronaldo vorrebbe il ritorno di Pogba a gennaio' : Continuano ad arrivare con grande insistenza indiscrezioni sul calciomercato della Juventus. Manca un mese e mezzo alla riapertura della sessione invernale, ma il club bianconero avrebbe già chiari i suoi piani. Fabio Paratici, infatti, avrebbe intenzione di rinforzare il reparto mediano, dunque la Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo già a gennaio. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera per la prossima sessione invernale ...

Pogba Juventus : Ronaldo cosa ne pensa? Ecco la risposta : Pogba Juventus – Le voci che vorrebbero Paul Pogba nuovamente in bianconero continuano a rincorrersi. E’ ormai da mesi che si parla del possibile ritorno del francese con la maglia della Juventus e la situazione non tende a placarsi. Ultima novità in ordine di tempo, è quella riportata dal quotidiano inglese Daily Mirror, secondo cui sul possibile affare si sarebbe esposto anche Cristiano Ronaldo. Pogba Juventus, Ronaldo cosa ne ...

Calciomercato Juventus - 'Fichajes.net' : 'Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid' (RUMORS) : Uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus in questo periodo è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha fatto molto parlare di sé per le sostituzioni subite contro il Lokomotiv Mosca ed il Milan. Dopo le polemiche dovute alla sua uscita anticipata dallo stadio, però, il campione portoghese ha ritrovato il sorriso, segnando una splendida tripletta contro la Lituania. Ronaldo ha voluto provocare ancora Maurizio Sarri, ...

Ronaldo Juventus - qualcosa si è rotto? Possibile addio a fine stagione : Ronaldo Juventus – Serve la nazionale per riportare il sorriso a Cristiano Ronaldo. Dopo la doppia sostituzione tra Mosca e, soprattutto, il big match con il Milan che ha scatenato tutto il caso mediatico, tra le frasi in portoghese rivolte al tecnico, il mancato passaggio in panchina e l’addio anticipato allo Stadium. Il fuoriclasse portoghese in nazionale è tornato a volare firmando una grande tripletta con tanto di risposta ...

Ronaldo Juventus - tripletta e stoccata su Instagram : le sorelle “non perdonano”! : Ronaldo Juventus- Infortunio sì, infortunio: Cristiano Ronaldo ha messo tutti a tacere mettendo a segno una tripletta nel secco 6-0 da parte del Portogallo ai danni della Lituania. Ronaldo totalmente ritrovato, forse mai perso. Ora, come trapelato nelle ultime ore, si attenderà il ritorno dell’attaccante portoghese a Torino per chiarire in maniera definitiva la sua posizione con la Juventus e i compagni di squadra dopo il gesto di domenica ...

Le sorelle di Cristiano Ronaldo avvertono Sarri e la Juventus : “con lui non si scherza! Sta bene… e adesso?” : Le sorelle di Cristiano Ronaldo mostrano il loro supporto al portoghese sui social: i messaggi sono dei veri e propri ‘avvertimenti’ a Sarri e alla Juventus Maurizio Sarri aveva motivato la sostituzione di Cristiano Ronaldo contro il Milan a causa di una scarsa condizione fisica, dovuta ad un problema al ginocchio che gli ha impedito di giocare al meglio. Il portoghese, uscito abbastanza stizzito dal rettangolo di gioco, al punto di ...

Juventus - caso Cristiano Ronaldo : le sorelle di CR7 avvertono Sarri [FOTO] : Cristiano Ronaldo risponde sul campo. Il portoghese ha trascinato il Portogallo nella sfida contro la Lituania, tripletta per l’attaccante della Juventus nella sfida contro la Lituania, CR7 è tornato grande protagonista dopo un periodo di appannamento nelle ultime sfide tra Champions League e campionato. ‘Ronaldo 98’. Con un’immagine postata su Instagram il campione portoghese della Juventus ha sottolineato le reti ...

Libero : la Juventus sperava nel riposo di Ronaldo in Nazionale (invece ha segnato tre gol) : Su Libero, Francesco Perugini attribuisce ironicamente la “miracolosa guarigione” di Ronaldo all’aria portoghese. Scrive: “Le note del Fado, canto simbolo del Portogallo, raccontano la nostalgia (“saudade”) e alleviano i dolori dell’animo umano. Finora, però, nessuno aveva mai pensato che il tipico suono dei vicoli di Lisbona potesse anche curare i malanni alle articolazioni, le ginocchia in particolare”. Non ...

Juventus - Ronaldo risponde ai giornalisti e manda un messaggio a Sarri : Juventus – Cristiano Ronaldo protagonista assoluto del ritiro della nazionale portoghese. L’attaccante bianconero si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, lanciando un siluro che sembra destinato al suo allenatore di club, Maurizio Sarri. Juventus, Ronaldo manda un messaggio chiaro a Sarri L’EPISODIO – Il numero 7, davanti alle telecamere di un inviato di Maisfutebol, giornale lusitano, ha rilasciato le seguenti ...

Juventus - Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo : “dopo le nazionali ci confronteremo. Se gioca sta bene” : Leonardo Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo: dal ritiro della Nazionale, il difensore della Juventus rimanda ogni tipo di chiarimento al rientro a Torino Anche in Nazionale tiene banco il caso Cristiano Ronaldo. Le scorie della reazione stizzita al cambio contro il Milan, che il portoghese non ha fatto nulla per nascondere, non sono ancora state smaltite. La notizia che giocherà con il Portogallo fa perdere di credibilità anche ...

Cristiano Ronaldo - che frecciata a Maurizio Sarri : "Non sto bene?" - gelo alla Juventus : Cristiano Ronaldo ha squarciato il muro di silenzio che lo ha accompagnato dal 55esimo minuto del match contro il Milan, quando il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha deciso di sostituirlo. Lo stesso Sarri aveva chiarito il cambio riferendosi ad alcuni problemi al ginocchio del portoghese; ma