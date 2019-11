Juventus-Ronaldo | polemica a distanza con Sarri chiusa | le parole di CR7

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 17 novembre 2019)– Cristianoparla ai microfoni di “A Bola” e chiude lacon il suo allenatore, Maurizio, iniziata dopo la sostituzione con il Milan. Il portoghese ha ammesso di aver vissuto settimane poco positive sul piano fisico, che lo hanno limitato molto nel rendimento.-Cristiano, parla CR7 Queste le dichiarazioni del fuoriclasse bianconero: “Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non ci sono state polemiche, sapete che a nessuno piace essere sostituito. Ho cercato di aiutare laanche da infortunato, a nessuno piace uscire ma capisco dato che in quelle due partite non ero al 100%”. Il portoghese ha quindi proseguito: “Quando si tratta di sacrificare me stesso lo faccio, perché so cosa c’è in palio. L’Inter sta mettendo molta pressione alla. Sapevo di non essere al meglio come ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Cristiano Ronaldo conferma la versione di Sarri: 'Non sto bene da tre settimane, nessuna polemica' - DiMarzio : #Ronaldo: 'Volevo aiutare la Juventus ma non sto bene da un mese. Sul cambio contro il Milan...' ?????? - tuttosport : #Juve, #Danilo: 'Cristiano #Ronaldo dice che con lui il Brasile avrebbe 5 Mondiali in più' ?? -