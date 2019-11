Juventus | no a Vidal | ma il ritorno di Pogba sembra possibile RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Laresta una delle società più ambite da parte dei giocatori, merito di una crescita sportiva importante negli ultimi anni che l'ha portata ad essere una certezza in Champions League ed ad attirare grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Anche fra gli ex bianconeri ci sarebbero giocatori che tornerebbero volentieri allaad esempio già in estate avrebbe considerato la possibilità di trasferirsi di nuovo in bianconero (e lo farebbe anche la prossima stagione), così come. Il centrocampista cileno, come scrive 'calciomercato.com', sogna da mesi unallanonostante sia considerato molto importante dal Barcellona. Difficile che la società catalana si privi a stagione in corso del centrocampista cileno, ma allo stesso tempo sembrerebbe anche imche lapossa investire su un giocatore che ha fatto la storia in bianconero ma che ...

gilnar76 : L’ex #Juve Vidal chiude la porta all’Inter: messaggio chiaro del cen ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - lccatt : RT @pap1pap: Se vuole vidal e mertens a gennaio, si prendano Vidal e Mertens a gennaio e se costano 50 milioni con 20 milioni di ingaggi lo… - PinoRossonero : RT @pap1pap: Se vuole vidal e mertens a gennaio, si prendano Vidal e Mertens a gennaio e se costano 50 milioni con 20 milioni di ingaggi lo… -