Juventus | Cristiano Ronaldo chiude la polemica | le parole del portoghese tranquillizzano

Fonte : sportfair

(Di domenica 17 novembre 2019) Ilha parlato dopo la vittoria del Portogallo sul Lussemburgo, soffermandosi anche sul caso scoppiato dopo la sostituzione con il Milantorna a parlare,ndo definitivamente il caso scoppiato dopo la sostituzione decisa da Maurizio Sarri durante il match con il Milan. Ilha espresso il proprio punto di vista dopo la partita contro il Lussemburgo, vinta dalla sua selezione grazie anche ad un gol di CR7: “nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato, non ci sono state polemiche però, sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed essere sostituito non piace a nessuno. Ma capisco, perché non stavo bene, così come non ero al 100% in queste due partite che ho fatto in Nazionale“. AFP/LaPresse Proprio sul Portogallo si è soffermato poi CR7: “ci ...

