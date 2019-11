Juventus | Alex Sandro allunga la lista degli infortunati

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 17 novembre 2019) Durante il match Brasile-Argentina, giocatosi venerdì scorso, il giocatore brasiliano ha accusato un problema all’adduttore, uscendo dal campo a metà secondo tempo. Il terzino non tornerà a Torino ma resterà con la Seleçao dove svolgerà ulteriori controlli. Dopo Pjanic si ferma anche. Dalle nazionali non arrivano buone notizie per ladi Sarri, prima il centrocampista bosniaco, ora il terzino. Come riportato dal Corriere dello Sport,ha accusato un problema muscolare all’adduttore della coscia destra durante la sfida del Brasile contro l’Argentina. La Federcalcio della Seleçao ha fatto sapere che il giocatore non ci sarà contro la Corea del Sud, match amichevole in programma il prossimo 19 novembre. Resterà a riposo ma non tornerà a Torino, rimarrà con la propria nazionale dove farà ulteriori controlli per capire l’entità ...

