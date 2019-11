Judo | African Open Dakar 2019 | Italia protagonista con le vittorie di Lo Giudice | Simeoli

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) È un’molto convincente quella apprezzata nel weekend a(Senegal) in occasione dell’, uno degli ultimi eventi internazionali della stagione agonisticadi. La selezione tricolore si è ben comportata raccogliendo tre primi ed un quinto posto con i quattro atleti impegnati nella kermesse continentalea che metteva in palio 100 punti da incamerare nel ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Un bottino molto importante specialmente per Martina Lo, in piena corsa per il pass a Cinque Cerchi nella categoria -57 kg femminile, capace di imporsi per la seconda volta in undopo il successo di Madrid nel 2018. L’azzurra ha portato a casa l’intera posta in palio sconfiggendo la britannica Stephanie Walker (ippon al Golden Score), la statunitense Leilani Akiyama (waza-ari) ed in finale la n.1 del seeding ...