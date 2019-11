Jovanotti | «Sono tutte fake news!»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 17 novembre 2019) Facebook: una guida antibufale in 10 puntiGuarda bene l'UrlFai ricerche sulla fonteFai attenzione alla formattazioneFai attenzione alle fotoControlla le dateVerifica le testimonianzeConfronta altre fontiScherzi e satiraOcchio alle notizie fabbricate ad arteSe in questi giorni vi è capitato di leggere su Facebook una notizia che annunciava un’intervista acon gravi conseguenze, sapete di cosa stiamo parlando. Da mesi, infatti, il cantante è usato per incuriosire fan e utenti connews che lo vorrebbero addirittura al termine della sua carriera, dopo una presunta intervista rilasciata a Fabio Fazio. Ma non c’è nulla di vero. Gli sciacalli del web stanno usando questa bufala come gancio per farci cliccare sull’articolo, dare il consenso al trattamento dei nostri dati e… usarli. Un sito che propone investimenti online lo ha addirittura utilizzato come ...

