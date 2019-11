Johann Zarco MotoGP | GP Valencia 2019 | “Non voglio correre senza stimoli | preferisco

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : Johann Zarco falciato dalla moto di Lecuona : Uno degli incidenti più incredibili di sempre. Johann Zarco scivola in curva 6 e, mentre stava tornando a piedi fuori dalla ghiaia, per sua sfortuna sopraggiunge la moto di Iker Lecuona, caduto a sua volta, che lo falcia di netto. Per il francese grande spavento, ma a quanto pare nessun danno. Davvero un sospiro di sollievo. Andiamo a rivedere quanto accaduto in curva 6. VIDEO: L’INCIDENTE DI Johann Zarco ...

MotoGp – L’orgoglio di Johann Zarco : “Avintia non è un top team - voglio solo Honda o torno in Moto2” : Johann Zarco snobba l’interesse di Avintia e punta dritto ad un top team: il francese vuole Honda, oppure è pronto a tornare in Moto2 Johann Zarco è uno dei piloti più chiacchierati del momento. In seguito al ritiro di Jorge Lorenzo, il pilota francese è diventato uno dei principali nomi nella lista dei sostituti in casa Honda, insieme ad Alex Marquez, fratello di Marc. Nelle ultime ore anche il team Avintia ha provato a sondare il ...

Johann Zarco MotoGP - GP Valencia 2019 : “In Honda mi è tornato il sorriso. Ho l’occasione di arrivare su un sedile incredibile” : Il fine settimana del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2019 del Motomondiale, si è aperto con l’annuncio dell’addio di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo lascia vacante uno dei sedili più ambiti del lotto e riapre clamorosamente incredibili scenari per l’anno venturo, soprattutto per un pilota come il francese Johann Zarco che a metà stagione ha rescisso il proprio contratto con KTM e sembrava destinato a ...

MotoGp - tutta l’umiltà di Johann Zarco : “il primo giorno a Phillip Island mi sono scusato con Puig” : Il pilota francese ha commentato la sua prima gara con la Honda, rivelando anche un curioso retroscena che coinvolge Alberto Puig La prima gara di Johann Zarco in sella alla Honda LCR non è stata affatto negativa, il francese ha chiuso tredicesimo il Gran Premio di Phillip Island, con un gap di 26 secondi da Marc Marquez. AFP/LaPresse L’ex KTM però non è stato il peggior pilota della Casa giapponese, considerando l’ultimo posto ...

VIDEO Johann Zarco - GP Australia 2019 : “La maggioranza non voleva correre” : Il forte vento che ha spazzato la pista nel corso della giornata del sabato del GP d’Australia 2019, ha fatto rinviare le qualifiche della MotoGP. Johann Zarco ha detto la sua ai microfoni di Sky dopo la decisione del rinvio: “La maggioranza non voleva correre, ma per c’era l’opportunità di fare qualcosa”. VIDEO INTERVISTA Johann Zarco GP Australia MOTOGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Johann Zarco MotoGP - GP Australia 2019 : “Devo ancora trovare il giusto feeling - spero nella pioggia…” : Johann Zarco fa un primo bilancio al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP. Il pilota francese, al rientro con il team LCR Honda, dopo aver iniziato l’annata con la scuderia Red Bull KTM, ammette che il suo venerdì, gioco forza, è stato solamente utilizzato per togliersi di dosso la ruggine e provare a conoscere meglio la nuova moto. “Come inizio non c’è male – spiega ai ...

Johann Zarco MotoGP - GP Australia 2019 : “Mi sono reso conto che voglio gareggiare - voglio godermi queste settimane” : Il francese Johann Zarco ritorna in MotoGP con il team LCR Honda dopo i tre Gran Premi in panchina, come risultato del brusco divorzio con KTM seguito ad un anno ricco di delusioni reciproche e tensioni. Questi ultimi tre appuntamenti che partiranno da questo GP dell’Australia 2019 saranno importantissimi per il futuro del transalpino che vuole provare al mondo delle due ruote di saper ancora andare forte e di meritarsi un sedile ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

La verità di Johann Zarco : “Honda mi ha detto di non farmi illusioni. Se non sarò veloce non avrò posto in MotoGp” : Johann Zarco sincero dopo la firma con Honda: il pilota francese sa bene di doversi guadagnare l’eventuale riconferma Dopo una stagione fortemente al di sotto delle aspettative, Johann Zarco e la KTM si sono separati. Il pilota francese sembrava destinato a restare senza moto per l’ultima parte del Motomondiale, ma invece Honda ha dciso di dargli una chance chiamandolo in sostituzione di Nakagami. Per Zarco sarà una sfida: dopo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco sostituirà Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare della stagione : Come era già stato anticipato, il giapponese Takaaki Nakagami dovrà farsi operare alla spalla dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP e, di conseguenza, salterà gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale. Il team LCR Honda IDEMITSU ha quindi deciso di puntare sul francese Johann Zarco che aveva già chiuso il suo rapporto con il team Red Bull KTM con il quale aveva iniziato la sua annata. Il due volte campione del mondo in Moto2, quindi, si ...

MotoGP : Johann Zarco potrebbe correre le ultime tre gare del 2019 al posto di Nakagami in LCR Honda : Dopo il fragoroso divorzio con KTM avvenuto in maniera definitiva prima di Aragon, Johann Zarco potrebbe avere un’opportunità molto importante per tornare in sella ad una MotoGP già in questa stagione in modo da farsi notare dai team ancora in cerca di un pilota titolare per il 2020. Il francese, due volte campione del mondo di Moto2 nel 2015 e 2016, dovrebbe infatti prendere il posto del giapponese Takaaki Nakagami alla Honda LCR di Lucio ...

VIDEO Johann Zarco al posto di Jorge Lorenzo in Honda? Qualcosa più di una suggestione in MotoGP : Tiene banco in MotoGP un possibile cambiamento o giro di piloti che sarebbe clamoroso: il francese Johann Zarco al posto dello spagnolo Jorge Lorenzo? Perché no. La condizione dell’iberico in Honda è sempre più problematica e la differenza prestazionale tra il maiorchino e Marc Marquez imbarazzante. Ecco che potrebbe prefigurarsi questa situazione, anche perché il transalpino è senza sella per l’anno prossimo, dopo essere stato ...