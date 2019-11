Jack Miller MotoGP | GP Valencia 2019 | “La migliore gara della mia stagione | ho martellato

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Si chiude neldei modi unstrepitoso per l’australianoche ha conquistato la terza posizione nel Gran Premio di. E’ il quinto podio (sempre terzo) per il ventiquattrenne, che consolida l’ottava posizione in classifica avvicinandosi addirittura ad un mostro sacro come Valentino Rossi. C’è ovviamente grande soddisfazione per quanto riuscito a portare a termine durante l’anno e questi super risultati potrebbero anche avvicinarlo alla sella ufficiale di Ducati nell’inverno, soprattutto visto il periodo nero di Danilo Petrucci: “Sono contentissimo di aver saputo reagire dopo la Malesia, questa è stata senza dubbio lamia. Ho cercato di seguire da vicino Quartararo ma ho commesso qualche errore nella parte centralema poi ho cominciato a recuperare su di lui grazie al buon grip ...

