Ius soli | Giurgia Meloni | “Faremo barricate in Parlamento contro la folle proposta

Zingaretti : "Pd resta il pilastro della risposta alla destra - approveremo Ius culturae e Ius soli" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti da Bologna, nell’ultimo dei tre giorni di convention del partito, ammette che la coabitazione di governo tra dem e 5 Stelle non attraversa il suo periodo migliore: "Stiamo vivendo una difficile esperienza di governo, ma ribadiamo la scelta di sperimentare le alleanze".A chi nel partito si scaglia contro l'accordo storico con il M5S, Zingaretti replica dicendo che "non si governa tra ...

Governo - Zingaretti : “Ius soli e parità salariale in agenda”. E attacca chi lavora per “Un’intervista o mettere bandierine” : Alza la voce, Nicola Zingaretti. E da Bologna, dove è in corso la kermesse “Tutta un’altra storia” (seguita dall’assemblea dem per la modifica dello Statuto) rivendica l’agenda per il suo nuovo Pd al Governo, per rispondere alle accuse di subalternità rispetto agli alleati scomodi, M5s e Italia Viva di Renzi su tutti. Accuse partita anche dalla minoranza interna, a partire dall’ex presidente dem Matteo Orfini, ...

Migranti : Salvini - ‘battaglia contro Ius soli e modifiche decreti sicurezza’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – ‘Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per fermare lo Ius soli ed evitare che si cambino i decreti Sicurezza. #governoclandestino”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini L'articolo Migranti: Salvini, ‘battaglia contro ius soli e modifiche decreti sicurezza’ sembra essere il primo su Meteo Web.

