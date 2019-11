Italia-Svezia curling | Europei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Curling - tutto pronto in Svezia per gli Europei di Helsingborg : l’Italia a caccia di grandi risultati : Al via domani ad Helsingborg la rassegna continentale, impegnate in Svezia sia la squadra maschile che quella femminile tutto pronto ad Helsingborg, in Svezia, dove da domani prendono il via i campionati Europei, il primo grande appuntamento della stagione di Curling 2019-20: una settimana di partite fino al 23 novembre per eleggere i nuovi campioni continentali dopo i trionfi nella scorsa stagione della Scozia in campo maschile e della ...

Curling - Europei 2019 : Svezia contro tutti - l’Italia sogno il podio con gli uomini. Spettacolo a Helsingborg : Gli Europei 2019 di Curling si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, alla rassegna continentale parteciperanno le migliori dieci Nazionali per sesso e si daranno grande battaglia in terra scandinava per tutta la settimana. Si incomincia con il consueto round robin tutti contro tutti, ogni squadra affronterà le altre una sola volta e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali che assegneranno le medaglie. La ...

Curling - Europei 2019 : i favoriti. La Svezia di Edin è imbattibile? La Scozia difende il titolo - l’Italia ci prova : La Svezia è la grande favorita per il trionfo agli Europei 2019 di Curling per quanto riguardo il settore maschile, la compagine scandinava ha tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro sfumata lo scorso anno a sorpresa nella finale persa contro la Scozia. La corazzata guidata da Niklas Edin si è imposta nella rassegna continentale dal 2014 al 2017, quattro successi consecutivi per uno degli skip più forti di tutti i tempi ...

Calcio : due anni dal tonfo di San Siro contro la Svezia. L’Italia è guarita? : 13 novembre 2017, San Siro: il giorno del grande incubo, il giorno della grande delusione. La Nazionale italiana di Calcio di Gian Piero Ventura fuori dai Mondiali 2018 in Russia, estromessa nel playoff contro la Svezia. Uno 0-0 amaro quello del “Meazza” tra rimpianti, discussioni e polemiche. Due anni sono passati, due anni in cui il Calcio italiano ha imparato la lezione? Difficile da dire, ma guardando ai risultati della ...

Calcio - Francesco Acerbi su Bosnia-Italia : “A Zenica per vincere. 2 anni dal ko contro la Svezia? Guardiamo avanti” : 8 vittorie in altrettanti incontri, 25 gol gatti e 3 soli subiti: è questo il bilancio della Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini nelle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, già con il pass in tasca, si preparano ad affrontare domani a Zenica la Bosnia (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo Stadio ‘Bilino Poje’ e poi l’Armenia a Palermo il 18 novembre per l’ultimo confronto di questo percorso continentale. La ...

Euro 2020 - Gravina a gamba tesa su Ventura : “facile il girone dell’Italia? Anche con la Svezia lo era…” : Al presidente della FIGC non sono piaciute le parole espresse nei giorni scorsi dall’ex ct Ventura, che ha catalogato come semplice il girone dell’Italia nelle qualificazioni ad Euro 2020 Gabriele Gravina si scaglia contro Giampiero Ventura, l’ex ct che recentemente ha catalogato come semplice il girone di qualificazione della Nazionale Italiana ad Euro 2020. LaPresse/Spada Il numero uno della FIGC non ha gradito le ...

Medicina : summit Italia-Svezia su diabete e malattie cardiovascolari : Italia e Svezia più vicine nella lotta al diabete e alle malattie cardiovascolari. Si è svolto oggi a Stoccolma, al Nobel Forum del Karolinska Institutet, il primo summit Italia-Svezia sulla Salute dedicato a queste patologie. L’organizzazione è stata curata dall’ambasciata d’Italia a Stoccolma, in collaborazione con il professor Francesco Cosentino dell’unità di Cardiologia del Karolinska e con il supporto di ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Boekelo 2019 : titolo alla Svezia davanti all’Italia. Alla Svizzera l’ultimo pass olimpico : Si è disputata l’ultima giornata di gare a Boekelo, in Olanda, sede della settima ed ultima tappa (test del format olimpico) della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che oggi ha consegnato il titolo e, Alla squadra meglio piazzata non ancora qualificati, un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia aveva conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella giornata dedicata al salto ...

Riccardo Gagliolo - il Vichingo Italiano che giocherà con la Svezia : È sempre merito delle mamme. Anche stavolta. Riccardo Gagliolo è un calciatore di 29 anni, gioca da tre anni nel Parma dopo aver speso gran parte della sua carriera nelle serie minori. È uno fra i tanti, con una fortuna, però. Sua mamma Eva è svedese. E Riccardo - nato ad Imperia e cresciuto in Italia - qualche anno fa (2015) ha preso la doppia cittadinanza. Ha pensato: non si sa mai, magari un giorno mi servirà. Quel giorno è arrivato. In ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Waregem 2019 : Italia settima dopo il cross country - la Svezia è seconda : Conclusa la terza giornata di gare a Waregem, in Belgio, sede della sesta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella giornata dedicata al cross country, su un percorso poco selettivo, l’Italia recupera una sola posizione e ...