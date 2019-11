Italia | le parole di Mancini e Bonucci | “la mentalità non deve cambiare | arrivare al

Tam Tam Basket - 7 Italiani su 10 favorevoli allo Ius Culturae (ma solo a parole) : Su Repubblica trova ospitalità un’interessante analisi di Ilvo Diamanti a proposito di un sondaggio Demos sullo Ius Culturae: “Ora dicono di sì 7 cittadini su 10” . Oltre due terzi degli italiani, non soltanto tra la stragrande maggioranza degli elettori di Italia via e Pd ma anche per l’81% dell’elettorato di Forza Italia il 71% di elettori M5s, il 46% di Lega e Fdi.Questa analisi scientifica e ...

Cori a Balotelli - le parole di Raffaella Fico : messaggi anche da Gravina - Suazo e dall’Italia femminile : Continuano ad arrivare messaggi per Mario Balotelli. Dal mondo dello sport, da quello dello spettacolo, dalle istituzioni e dalle società di Serie A. “Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, credo sia una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Raffaella Fico, ...

Guerra Siria - "Erdogan viola cessate fuoco"/ Turchia "parole Italia danno relazioni" : Guerra in Siria, curdi e Osservatori vs Erdogan 'violato il cessate il fuoco'. Scricchiola tregua Usa-Ankara. Turchia, 'parole Italia danno alle relazioni'

Italia-Grecia - le parole dei protagonisti : i commenti di Bernardeschi - Jorginho - Donnarumma e del ct greco : Vittoria e qualificazione per l’Italia di Mancini. I protagonisti del match hanno commentato la gara ai microfoni di Rai Sport. “Stasera è stato tutto emozionante, spettacolare. Ringraziamo i tifosi che ci hanno fatte sentire il loro calore”. Così Federico Bernardeschi. “Per me un gol importante come gli altri, ma era importante vincere e qualificarci”, ha aggiunto. “La strada è quella giusta, abbiamo ...

Pallavolo – World Cup - le parole del ct Blengini dopo Italia-Australia : “è stata una vittoria di gruppo” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha commentato il successo ottenuto dagli azzurri sull’Australia Arriva il quarto successo per la Nazionale Italiana nella World Cup. Oggi i ragazzi di Gianlorenzo Blengini si sono resi protagonisti di una prova convincente contro l’Australia battuta con il punteggio di 3-0 (30-28, 25-13, 25-22) al termine di una gara nella quale sono stati bravi a gestire qualche momento di ...

Mondiali Rugby 2019 – Cancellata Italia-Nuova Zelanda - le parole del presidente Gavazzi : “capisco il rammarico” : Il presidente della Federazione Italiana di Rugby ha espresso il proprio pensiero sulla cancellazione del match tra gli azzurri e gli All Blacks La Federazione Italiana Rugby prende atto della decisione di Rugby World Cup Ltd di annullare l’incontro Nuova Zelanda-Italia del 12 ottobre a Toyota City, valido per la quarta giornata della Pool B della RWC ‘Giappone 2019’. AFP/LaPresse Il presidente federale Alfredo Gavazzi ha ...

Italia Under 21 impegnata domani in Irlanda : le parole del ct Nicolato alla vigilia : “Sarà una gara dura perché l’Irlanda ha buoni giocatori, che stanno facendo bene. Ma anche noi vogliamo fare la nostra partita e cercare di vincere”. Sono le parole del ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato alla vigilia del match degli azzurrini in Irlanda (Tallaght Stadium di Dublino ore 21.05 Italiane, diretta Tv Rai3). “Sarà un grande momento di confronto per noi, che abbiamo appena iniziato la nostra ...

Nazionale Italiana - le parole di Acerbi : “Il mio obiettivo è arrivare all’Europeo non da comparsa” : “Ho fatto con Conte quasi tutto fino all’inizio dell’Europeo, ma poi ha scelto altri da portare in Francia. Ora il mio obiettivo è arrivare all’Europeo, ma non da comparsa. Cerco sempre di dimostrare, sia con la Lazio che con l’Italia, il mio valore”. Lo ha detto Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale, oggi a Firenze, al Centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri stanno ...

Lingua Italiana - lo Zingarelli 2020 segnala le ‘parole da salvare’ : ora quelle a rischio estinzione sono in tour nelle piazze : di Selene Vatteroni Nel suo libro The Allegory of Love, quando arriva a parlare del cartaginese Marziano Capella, autore nella tarda latinità di un’enciclopedia delle arti liberali (il De nuptiis Philologiae et Mercurii), Clive S. Lewis non trova di meglio che paragonarlo alle più bizzarre creature della natura: “for this universe, which has produced the bee-orchid and the giraffe, has produced nothing stranger than Martianus ...

Treccani inaugura il Festival della lingua Italiana : «Difendiamo le parole - per la nostra libertà» : «Sono convinto che la parola sia stata, sia e debba continuare a essere espressione di ragionamento, condivisione e anche, senz’altro, confronto tra diverse posizioni». Con questa intenzione, o sarebbe meglio dire «missione», dichiarata dal direttore generale Massimo Bray, Treccani ha deciso di scendere in campo, organizzando quest’anno la prima edizione del Festival della lingua italiana – #leparolevalgono, che si terrà a Lecco dal ...

Inter Juventus - De Ligt accende il Derby d’Italia : ecco le sue parole : Inter Juventus – Primo incrocio ufficiale tra Sarri e Conte. Prima volta da avversario per Conte in campionato e primo Derby d’Italia per il nuovo tecnico bianconero. Si preannuncia una sfida stellare, l’Inter di Conte ci arriva con due punti in più della Juventus e con un cammino perfetto in campionato. Sarri invece ha un solo pareggio a sporcare la sfilza di vittorie in Serie A. La sfida è iniziata da tempo a colpi di ...

Emma Marrone - la dedica di Vasco Rossi che ha commosso l’Italia intera. Parole bellissime : Emma è uscita dall’ospedale ed è comprensibilmente felice. Non dava notizie di sé da otto lunghi giorni: un’eternità per i suoi fan e per la stessa cantante che, fino al 20 settembre, pubblicava almeno un post al giorno sui suoi account social. “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura… ma è andata!”, scrive Emma Marrone nella didascalia della foto caricata su Instagram. Qualche segnale positivo l’aveva ...

Greta Thunberg - il sondaggio sulle abitudini degli Italiani : ambientalisti ma soltanto a parole : Un sondaggio amarissimo, per Greta Thunberg. Già, perché gli italiani sono ambientalisti soltanto a parole. È quanto emerge dalla rivelazione firmata da Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno di domenica 29 settembre. Tutti in piazza, soprattutto gli studenti, la maggior parte riconosce l'emergenza