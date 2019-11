Italia | le città dove si vive meglio sono al Nord | Trento in testa | Agrigento ultima La

Italia - le città dove si vive meglio sono al Nord : Trento prima - Agrigento ultima. Bologna in testa per il lavoro - Sondrio per l’ambiente : Trento è la migliore per gli affari e il lavoro, l’ambiente, l’istruzione, il tempo libero, il turismo. Agrigento la peggiore, quasi sotto tutti gli aspetti. La classifica è quella della qualità di vita delle città Italiane, che conferma quanto emerso nelle indagini degli anni precedenti: nel Nord Italia si vive meglio che al centro e al Sud, che non compare nei primi 68 posti. Un gap che si conferma praticamente in tutti diversi ambiti presi in ...

È Trento la città dove si vive meglio in Italia. La classifica della qualità della vita : Nulla di nuovo ma un’ulteriore conferma: nel Nord Italia si vive meglio che al centro e al Sud. Un gap che si conferma praticamente in tutti diversi ambiti presi in esame nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione che quest’anno vede al primo posto, per qualità della vita, Trento e all’ultimo ...

Italia - Nazionale in visita a Venezia : “la città si rialzerà!” [FOTO] : Prima di trasferirsi a Palermo, la Nazionale Italiana fa sentire la vicinanza alla città di Venezia. Di rientro dalla felice trasferta in Bosnia, gli Azzurri hanno visitato il capoluogo veneto, messo in difficoltà dalle ultime piogge che si sono abbattute sulla regione. Sulla pagina ufficiale Instagram e sui profili di diversi calciatori dell’Italia sono state pubblicate diverse foto. View this post on ...

Venezia sommersa dall’acqua - la Nazionale Italiana vicina alla città : oggi allenamento a Mestre e visita in centro : Il ct Mancini ha deciso di far allenare la squadra a Mestre per permettere ai cittadini veneti di dimenticare per un po’ il disastro dei giorni scorsi La Nazionale Italiana dimostra la propria solidarietà ai cittadini di Venezia, il ct Roberto Mancini e tutta la delegazione azzurra sono atterrati oggi alle ore 11 all’aeroporto della città lagunare direttamente da Sarajevo, per far visita ai cittadini colpiti dal ...

Sondaggi - Lega vince nei comuni più piccoli - Italia viva raddoppia i consensi nelle città : Un'analisi sulle intenzioni di voto condotta da Noto Sondaggi ed EMG Acqua, commissionata da ASMEL, l'Associazione che rappresenta quasi 3000 comuni, mostra che i partiti al governo si affermano nei comuni medio grandi, mentre il centrodestra è più forte in quelli più piccoli, con il 52,1 per cento delle intenzioni di voto.Continua a leggere

Emanuele Filiberto fa sul serio e con uno spot annuncia il ritorno della famiglia reale per tutelare i cittadini Italiani - nasce così un nuovo partito? : Il principe Emanuele Filiberto ha annunciato il ritorno della famiglia reale in politica. Un annuncio inaspettato in un momento di grossa incerta e instabilità del paese. Emanuele Filiberto di Savoia, durante lo spot, è apparso sereno e sicuro di se stesso. Lo spot ha avuto un gran risalto su tutti i social ma al momento i commenti risultano essere un po’ freddini. Il Principe ha annunciato che farà un suo intervento in ...

Diabete : in Italia la patologia è una “città fantasma” - una metropoli delle dimensioni di Napoli : Il Diabete nel nostro Paese riguarda 3,7 milioni di persone, un numero pari alla popolazione della Regione Toscana. Un diabetico su tre, inoltre, non sa di esserlo, il che significa che questa patologia in Italia è anche una “città fantasma”, una metropoli delle dimensioni di Napoli – terza città Italiana per numero di abitanti – fatta tutta di persone che ignorano la propria malattia. Come ricorda per il secondo anno consecutivo il World ...

Sondaggi politici - Ius Culturae : due Italiani su tre favorevoli alla riforma della cittadinanza : Un ricerca dell'Istituto Demos mostra che una riforma dello Ius Culturae troverebbe largo consenso tra i cittadini italiani. "Sono favorevoli oltre i due terzi dei cittadini e 7 su 10 fra i più giovani e gli anziani. Ci sarebbero, dunque, le premesse per approvare la riforma", ha commentato il sociologo Ilvo Diamanti.Continua a leggere

Trento è la città più verde d’Italia : Trento è la città più ecologica d’Italia. A dirlo è l’indagine Ecosistema urbano, curata come ogni anno da Legambiente e

Ius culturae - la campagna per la cittadinanza che trasforma i ragazzi in fantasmi : “Nati e cresciuti in Italia - ma per lo Stato non ci siamo” : Il Centro interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia ha realizzato una campagna di sensibilizzazione sul tema dello ius culturae e del diritto di cittadinanza per i figli di cittadini migranti. I protagonisti sono Diana, Ghassan, Alessia e Ihsane. Sono quattro giovani reggiani senza cittadinanza che vivono vite comuni. “Per lo Stato- si legge nel comunicato che spiega la campagna – non ci sono: sono dei fantasmi. fantasmi cresciuti ...

Italiani senza cittadinanza - la squadra di basket esclusa dal campionato : "Troppi stranieri" : A Castel Volturno la Tam Tam ha vinto il torneo regionale ma non può passare all'Eccellenza perché i giocatori sono tutti figli di immigrati. Il Tar dà ragione alla Federazione pallacanestro

Fratelli d'Italia rinnova le cariche cittadine a Ragusa : Fratelli d’Italia rinnova le cariche cittadine. Alessandro Sittinieri nuovo coordinatore a Ragusa. Rinnovo cariche cittadine per Fratelli d’Italia

Le città più «vecchie» d’Italia : Le città italiane sono fra quelle con la popolazione di over 65 più alta di tutta l’Unione Europea. Lo dice l’Eurostat, che ha stilato la classifica della diversità demografica nelle città europee. Nell’Ue, il rapporto di dipendenza (quello che misura il rapporto tra gli individui non autonomi e quelli indipendenti in una popolazione) dei giovani, quelli fino ai 19 anni, è del 35%: in media ce ...

Minori : Renzi - ‘ora Alvin diventi presto cittadino Italiano’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Questo ragazzino, nato e cresciuto in Italia, è stato rapito dalla mamma che voleva combattere con gli estremisti islamici. La sua è una storia terribile. Grazie alla @crocerossa è tornato a casa in Italia. E spero che qui Alvin possa crescere diventando presto cittadino italiano”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Minori: Renzi, ‘ora Alvin diventi presto cittadino ...