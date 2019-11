Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Email, Instagram e Whatsapp pressoché inaccessibili, così come Facebook e Twitter, perché i sistemi antifiltro usati normalmente non funzionano. Tutto per impedire la diffusione di notizie e video sulleilscoppiate ingià due giorni fa e che non sembrano arrestarsi. Un poliziotto è rimasto ucciso nell’ovest, a Kermanshah, una quarantina disono state arrestate e 14 sono state uccise. Numeri che circolano ufficiosamente, ma il numero di vittime resta imprecisato. Ali Khamenei, guida supremaiana, ha dichiarato il suo sostegno alla decisione governativa di razionare e aumentare i prezzi dellae ha accusato quelli che ha definito dei “banditi” di avere provocato gli incidenti avvenuti durante ledi piazza degli ultimi due giornii rincari, che hanno causato un numero imprecisato di vittime. Le...

TutteLeNotizie : Iran, violente proteste contro il caro-benzina: un agente morto, 40 arresti e 14 persone… - piras_zia : RT @TerrinoniL: In Iran sono in corso diverse proteste violente per l’aumento del prezzo del carburante - TerrinoniL : In Iran sono in corso diverse proteste violente per l’aumento del prezzo del carburante -