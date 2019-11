Inter | il Barcellona starebbe pensando a Skriniar per rinforzare la difesa

Contatti tra Inter e Barcellona - asse di mercato che fa sognare : blaugrana pronti a tutto per Lautaro Martinez : I due club sono in costante contatto per provare a mettere in piedi un’operazione per gennaio, anche se i nomi in ballo al momento non convincono le parti Inter e Barcellona stanno lavorando in queste settimane per mettere in piedi una stuzzicante operazione di mercato, che permetta ai blaugrana e ai nerazzurri di rinforzare le rose a propria disposizione. AFP/LaPresse L’obiettivo del club spagnolo è uno in particolare e si ...

Inter - il suicidio è servito : i nerazzurri ripetono Barcellona e giocano solo un tempo - il Borussia ringrazia [FOTO] : Borussia Dortmund-Inter live – Dentro o fuori? Ultima spiaggia? Nì. Ma la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, quando si affrontano terza e quarta ed hanno gli stessi punti (4) è sempre un’arma letale, a doppio taglio. Affilata e appuntita, come la tensione che passa attraverso i calciatori di Borussia Dortmund e Inter. Favre e Conte, uno di fronte all’altro. All’andata ha avuto la meglio il ...

Inter - il Barcellona insiste per Lautaro Martinez : in estate potrebbe esserci l'assalto : Uno dei protagonisti del successo dell'Inter di ieri sul Bologna per 2-1 è stato Lautaro Martinez. Pur non avendo segnato l'attaccante è stato tra i migliori in campo. In particolar modo nel primo tempo quando l'argentino si è visto annullare anche un gol per fuorigioco dopo uno stop al volo spettacolare su lancio di Lukaku. Nella ripresa, poi, il Toro è stato decisivo nel procurarsi il calcio di rigore realizzato dal compagno di reparto e che ...

Inter - Marotta fa chiarezza : “Lautaro-Barcellona? Invenzione dei media. Noi società forte - non vendiamo top player” : Marotta fa chiarezza sull’Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: l’ad nerazzurro smentisce le voci di mercato e sottolinea la forza dell’Inter “A noi Interessa vincere, e vincere significa dare il massimo delle nostre possibilità tenendo sempre l’asticella molto alta. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che prevede una crescita graduale ed è quello che vogliamo portare avanti“. Con queste parole ...

Calciomercato Juve - Bernardeschi Interesserebbe al Barcellona ma non sarebbe una priorità : La Juventus si appresta a disputare il derby di Torino, un match importante soprattutto ai fini della classifica, con l'Inter che in caso di vittoria contro il Bologna potrebbe mettere pressione ai bianconeri. Il calcio giocato in questi giorni domina i principali media sportivi, ma un altro argomento molto dibattuto è il Calciomercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nelle prossime sessioni. E proprio uno dei 'bersagliati' ...

Inter - il Barcellona farebbe sul serio : nel mirino ci sarebbe Stefano Sensi : L'Inter ha disputato sicuramente una buona prima parte della stagione. A testimonianza di ciò c'è la classifica di Serie A, che vede i nerazzurri secondi con 25 punti, ad una sola lunghezza dalla Juventus. Nell'ultimo turno, inoltre, fino al 95' erano primi, prima del rigore messo a segno da Cristiano Ronaldo contro il Genoa. E uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra con la maglia nerazzurra è Stefano Sensi, che ha alzato ...

Calciomercato - 100 milioni dal Barcellona all’Inter : svincolato al Parma - corsa a 4 per il colpaccio in attacco : Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portate indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenza continuano a muoversi sul Calciomercato, l’intenzione è quello di provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. JUVENTUS – La ...

Inter - il Barcellona insiste : a giugno sarebbe pronto l'assalto a Lautaro Martinez : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in evidenza in questa prima parte della stagione in casa Inter è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino già lo scorso anno aveva fatto intravedere le proprie qualità, soprattutto quando è stato lanciato dal primo minuto dopo l'esplosione del caso Mauro Icardi. Il Toro non ha deluso e quest'anno ci si aspettava quella consacrazione che sembra stia arrivando sotto la guida di Antonio Conte. Il ...

Calciomercato Inter - a Conte risponde Suning - subito due campionissimi dal Barcellona : Antonio Conte è molto preoccupato per la situazione dell’Inter. Lo sfogo dell’allenatore nerazzurro è arrivato subito dopo il pareggio della squadra nerazzurra con il Parma. Troppi giocatori infortunati e impossibilità di fare il turnover. Ai box l’Inter ha giocatori del calibro di Sensi, Alex Sanchez, D’Ambrosio e Vecino. Non sono al massimo della forma De VRIJ e Aasamoah. Alla fine della partita con il Parma il tecnico nerazzurro si è ...

Barcellona - Vidal sempre più lontano dal progetto tecnico di Valverde : l’Inter piomba sul cileno : Il centrocampista cileno è sempre più ai margini del progetto tecnico di Valverde, le sue parole nel post match con lo Slavia Praga lo confermano. E l’Inter valuta l’assalto a gennaio Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona nel mercato di gennaio, il centrocampista cileno infatti non rientra nei piani di Ernesto Valverde, il quale non gli ha concesso molto spazio nelle ultime settimane. LaPresse/Marco Alpozzi Anche nel ...

Champions League 2019-2020 - i risultati di mercoledì 23 ottobre. Vittorie di Inter e Napoli - Barcellona e Liverpool sugli scudi : Oggi mercoledì 23 ottobre si sono disputate otto partite valide per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. L’Italia festeggia le Vittorie di Napoli e Inter, di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO E: Genk-Liverpool 1-4 Salisburgo-Napoli 2-3 Il Napoli vince una partita rocambolesca in casa del Salisburgo, Haaland risponde alla doppietta di Mertens ma ci pensa poi Insigne a regalare il ...

Inter – Infortunio Sanchez : il cileno a rischio Intervento - domani un consulto a Barcellona : Intervento in vista per Alexis Sanchez? Il cileno a Barcellona per un ulteriore consulto medico Non si mette bene per l’Inter: dagli accertamenti clinici e strumentali a cui è stato sottoposto oggi Alexis Sanchez, all’Istituto Humanitas di Rozzano, è emersa una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, come reso noto dalla società nerazzurra. Il cileno, dunque, si sposterà a Barcellona, dove domani ascolterà ...

Barcellona. Nuovo mandato di arresto Internazionale per Carles Puigdemont : La Spagna si rimette a caccia dei secessionisti della Catalunya. Un giudice spagnolo ha emesso un Nuovo mandato di arresto

Barcellona - polizia carica i manifestanti all’aeroporto. Interrotta la linea della metropolitana : Cariche della polizia catalana in assetto anti-sommossa, i Mossos de Esquadra, contro i manifestanti che si erano radunati nei pressi dell’aeroporto di Barcellona dopo le sentenze di condanna di nove leader indipendentisti catalani. Gli agenti hanno usato i manganelli per respingere la folla che si stava dirigendo dall’uscita della metropolitana al terminal principale. La linea delle metro che porta allo scalo è stata Interrotta. L'articolo ...