Insulti omofobi e botte a giovane | finisce in ospedale

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 17 novembre 2019) Un ventinovenne di Pozzallo (Ragusa) e' stato aggredito in un bar mentre prendeva un caffe'. Prima un ragazzino gli ha rivoltopoi sono arrivate altre persone e lo hanno picchiato rompendogli il setto nasale e facendogli perdere i sensi. Trasportato in ambulanza nell'di Modica, ile' stato operato per ricomporre la frattura. I carabinieri indagano per individuare i responsabili dell'aggressione.

