Infortunio Pjanic | rientra a Torino in anticipo | a rischio per Atalanta-Juve

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 17 novembre 2019)– Pessime notizie per Sarri. Dopo Matuidi ancherischia di saltare la delicatissima sfida di campionato contro l’a Bergamo. Dunque proprio contro i nerazzurri, due terzi del centrocampo titolare potrebbero mancare, proprio in una partita dove la classe disarebbe stata fondamentale per evitare il pressing atalantino. Miralemlasca il ritiro della sua Bosnia dopo il problema muscolare accusato nel secondo tempo del match contro l’Italia. Il centrocampista dellantus torna aper gli accertamenti del caso, ma la sua presenza contro l’sembra a, al’Il regista bosniaco non prenderà parte dunque alla seconda sfida della Nazionale contro il Liechtenstein per tornare in Italia e sottoporsi agli esami strumentali, che nei prossimi giorni sapranno chiarire ...

