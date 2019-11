“Incredibile! Sapete quanti anni ha?” Tu sì que vales | l’abilità e l’eta del concorrente

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 17 novembre 2019) Un’altra grande puntata ieri, quella di ‘Tu sì que‘ trasmessa sabato 16 novembre: per chi non l’avesse vista vi diciamo che la serata si è aperta con un numero straordinario. I protagonisti sono i brasiliani Edson e Leon, rispettivamente 55 e 85. La loro esibizione, che già aveva sbalordito il pubblico di America’s got talent, mira a dimostrare che l’età non è altro che un numero. I due, che nella vita sono migliori amici, si sono scatenati in atletiche acrobazie a tempo di musica. Ma cosa è successo? La più colpita è stata senza dubbio Sabrina Ferilli che ha seguito l’esibizione eseguita con interesse. Sorpresa ha commentato: “È un messaggio di speranza arrivare a questa età così”. Anche Gerry Scotti è apparso colpito. Ha spiegato che a ‘Tu sì que’ può capitare spesso di assistere a esibizioni incredibili. Tuttavia ha aggiunto: “Questa è la cosa più bella che abbia ...

JaponicaIrai : @boscodavide02 @LucillaMasini Che Salvini sia imbecille è oggettivo. Incredibile quanto più siete sovranisti, tanto… - puffasgirl_ : RT @SOSFanta: #Immobile ha scattato questa foto... un'ora dopo era già vecchia: 102 gol in più di 3 anni ??????? Sapete la cifra pagata dall… - caste1642 : @WindItalia DISSERVIZIO INCREDIBILE! al posto che attivare una linea, ne avete attivate due in parallelo. Dopo aver… -