In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Novembre | “Buoni risultati” – Alitalia perde 1

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Novembre : Gli impresentabili di Forza Italia Viva : non si butta niente : L’inchiesta “Prendiamo a destra e sinistra”: Italia Viva lavatrice dei riciclati Trasformismo – I volti che Matteo Renzi sta imbarcando di Dario De Luca Anche le sardine s’incazzano di Marco Travaglio Per il Pd che insegue la piazza di Bologna, è una fortuna che l’ultima riunione di maggioranza sulla giustizia fosse a porte chiuse. Se le 12-13 mila “sardine” avessero assistito a quel vertice, avrebbero perso il sorriso a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Novembre : Conte e i pm di Milano contro Mittal. Pagherete caro pagherete tutto : Taranto Roma Il governo reagisce: “Ne risponderete, commessi dei reati” Il colosso: “Via dal 4 dicembre”. E vieta le ispezioni ai commissari. Il ricorso d’urgenza: “Così distruggono il sito” di Carlo Di Foggia Le sardine e i tonni di Marco Travaglio Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa: sono i quattro amici trentenni che a Bologna hanno guastato la festa a Salvini col flash mob delle “Sardine”, ...

Clima - quanti ipocriti sul carro di Greta. Su FQ MillenniuM in Edicola : Giornali che esaltano in prima pagina i giovani che manifestano per salvare il pianeta, ma poi nascondono le notizie che imbarazzano i grandi inquinatori. Politici che si riempiono la bocca di “Green New Deal”, salvo tirarsi indietro quando si tratta di introdurre una piccola tassa sulla plastica. E grandi gruppi che fanno a gara per pubblicizzarsi “verdi”, mentre i loro impianti finiscono sotto inchiesta per disastri ambientali. Insomma: tutti ...

Fq Millennium - il nuovo numero in Edicola da sabato 16 novembre : “Vi raccontiamo chi sono gli ipocriti saliti sul carro di Greta” : Media, politici & c.: tutti green, ma solo a parole. I giornali pompano l’ambientalismo, ma nascondono le notizie scomode per i grandi inquinatori. Petrolieri e cementifici lucrano centinaia di milioni rivendendo i diritti a emettere gas serra. Mentre, dalle Alpi senza neve al Delta del Po sempre più salato, anche gli italiani contano i danni. Lo scrittore Malvaldi: 20 miliardi per avere il 20% di energia pulita dal mare. FQ Millennium ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Novembre : Venezia - gli scaricabarile. Facce da Mose. B. - Brunetta - Zaia - Brugnaro e persino Galan invocano l’eterna incompiuta da 7mld : Ipocrisie – Quelli che tagliavano il nastro Le Facce da Mose sul luogo del disastro: “E lo Stato che fa?” Berlusconi, Brunetta, Zaia e persino Galan invocano l’opera e cercano altrove i colpevoli, dopo anni di disastri al governo di Tommaso Rodano La Salvinistra di Marco Travaglio L’ultima scemenza della sinistra salviniana da talk show, detta anche Salvinistra, è che “Salvini ha una narrazione, mentre il governo giallo-rosa non ce ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Novembre : : Tutti in coro sulle acque: “Il Mose va completato” Il premier: “Siamo in dirittura d’arrivo”. Il governatore: “Non mi piace ma finiamolo”. Il sindaco : “In gioco la credibilità dell’Italia nel mondo” di Giuseppe Pietrobelli Forza Ladri Vivi di Marco Travaglio Il problema è sempre un altro. Sull’evasione, una delle migliori trovate dei benaltristi è che limitare il contante non serve perché i “grandi evasori” se ne infischiano se la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Novembre : : Manovra Renzi come B.: emendamenti contro le manette agli evasori Decreto Fiscale – I testi di tre deputati di Italia Viva per sopprimere o mutilare le norme per i furbetti delle tasse. Sono gli stessi che chiedono lo scudo Ilva di Ilaria Proietti Il silenzio è d’oro di Marco Travaglio Si sperava che sedersi allo stesso posto di Tommaso Buscetta, che al maxiprocesso, nell’aula bunker dell’Ucciardone, svelò tutti i segreti di Cosa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Novembre : Indiani in fuga ecco le prove. Mittal sbaracca l’Ilva : La proposta del governo c’è, ma adesso è sparita Arcelor Niente esuberi, ma cassa integrazione; sconto sul prezzo ma con più investimenti; a quel punto si può parlare di scudo penale: l’azienda, però, non si fa più sentire di Marco Palombi Lupi per agnelli di Marco Travaglio La nota faccia da renzi che risponde al nome di Renzi ci accusa di censurare un’archiviazione: quella dell’indagine nata a Firenze nel 2015, poi trasferita in parte ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Novembre : Il presidente del Consiglio parla della sua strategia su Taranto : L’intervista – Giuseppe Conte “Plastica e auto aziendali, tasse più lievi. Poi raduno i giallorosa” Il premier – dice al “Fatto” che dopo la manovra (con un taglio alle micro-tasse) inviterà i leader dei quattro partiti di maggioranza a un week-end di lavoro di Marco Travaglio Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’intenditore. “… a ‘8 e mezzo’ Bentivogli e Massimo Giannini (santa pazienza) si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : caso Ilva - procedura d’urgenza perché il tribunale risponda in 10 giorni : Il caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso […] di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Novembre : Caso Ilva. Procedura d’urgenza perché il tribunale di Milano risponda in 10 giorni agli indiani : Il Caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Novembre : Qualcuno li ascolta. Il premier risponde a chi grida “chiusura” - “bonifiche” - “basta scudi” : A Taranto Partita la trattativa sull’Ilva: metà esuberi, ma metà soldi Al mercato – Arcelor fa sapere (senza esporsi direttamente) la “base d’asta” per riaprire la partita: i licenziati possono scendere, ma deve farlo pure il costo del contratto (1,8 mld) di Marco Palombi Astenersi incensurati di Marco Travaglio Renzi piazza un altro colpaccio nella campagna acquisti della cosiddetta Italia Viva: l’ingaggio a parametro zero di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Novembre : Renzi fa il politico o il lobbista? Giugno - strana missione a Parigi : Esclusivo – A Parigi con i rivali dell’Italia Così monsieur Renzi fu ingaggiato dall’azienda della Difesa francese Air Show – L’ex premier a un convegno di Altran, ma il gettone è stato pagato a un’associazione di Carlo Tecce Balla senz’anima di Marco Travaglio La prima volta che ho sentito accusare questo governo di “non avere un’anima”, precisamente da Massimo Gramellini e Alessandro De Angelis all’unisono nello studio di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Novembre : ESCLUSIVO Il rapporto dei commissari Ilva che bocciò il piano degli indiani avallato da Calenda : Trattativa Il ricatto dei Mittal sull’Ilva. E il governo finisce spaccato A Chigi – L’azienda si presenta con “condizioni inaccettabili”: 5 mila esuberi, scudo penale e un decreto per l’altoforno2 Conte: “Offerta l’immunità, ma non è quello il problema…” di Marco Palombi Per Alessandro di Marco Travaglio Alessandro Morricella era nato a Martina Franca, aveva 35 anni, una moglie e due bambini di 2 e 6 anni. Era un bravo operaio ...