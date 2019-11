Ilva | il piano per il salvataggio | dalla Cdp agli esuberi Conte rilancia su Arcelor

Ex Ilva - ArcelorMittal comunica al governo il piano di sospensione. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari - gravissimo” : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal annuncia il piano di spegnimento degli altiforni : L'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha comunicato ai sindacati il piano di spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva. La comunicazione è avvenuta qualche giorno dopo che la multinazionale ha depositato presso il Tribunale di Milano l'atto di citazione per il recesso dal contratto. Per il segretario generale Fim Cisl, Marco Bentivogli, la situazione sta diventando sempre più drammatica e non lascia più spazio ai tatticismi ...

Ex Ilva - Patuanelli : “Arcelor Mittal non ha rispettato piano - diritto di recesso non esiste” : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, attacca Arcelor Mittal: "Il dato certo è che Mittal non ha rispettato il piano industriale che ha presentato". Inoltre, assicura Patuanelli, il governo è certo che non esiste il diritto di recesso per la società: "Il diritto di recesso non c'è, sarebbe la battaglia legale del secolo".Continua a leggere

Ilva - Laura Ravetto su Pd e M5s : "Questo governo non ha programmazione - non ha mai presentato un piano" : Quello dell'ex Ilva è un problema che colpisce tutto il Paese. L'addio di ArcelorMittal era quasi scontato, almeno dopo la rimozione dello scudo penale, quello strumento tanto odiato dai Cinque Stelle, ma che per Laura Ravetto è "il solo in grado di attuare il piano ambientale". Ospite a Coffee Brea

Matteo Salvini - il piano per salvare Ilva e cacciare il governo : Libero vi svela come si prende l'italia : La tragedia dell'Ilva, almeno, ci ha insegnato due cose. La prima è che il problema dell' Italia non è il fascismo risorgente, come a sinistra vogliono far credere, bensì la deindustrializzazione. La seconda è che il governo, dinanzi a simili emergenze, è la malattia della quale pretende di essere l

Ilva - Federica Zanella "smonta" il piano di Conte ad Agorà : "Nazionalizzarla? Dove troviamo i 4/5 miliardi?" : Il Conte bis si sta sempre più avvicinando all'ipotesi di nazionalizzare l'ex Ilva. La soluzione eviterebbe la chiusura del sito di Taranto, nonché il licenziamento di 10mila dipendenti, ma creerebbe altrettanti problemi. A esporre tutti i rischi è Federica Zanella, deputata di Forza Italia: "Dove l

Ex Ilva - Conte ai ministri : serve un piano per Taranto : Il capo dell’Esecutivo sarebbe intenzionato, dopo il varo della manovra, a invitare leader e ministri a una “gita fuorin porta”. Un «weekend di lavoro» per parlare «fuori dai denti», raccogliere gli obiettivi dei partiti e mettere nero su bianco un «cronoprogramma dettagliato»

Ilva - Conte ora è pessimista. Il piano B : «paracadute» da almeno 15 milioni : Al vaglio del governo l’ipotesi di sostenere direttamente la città e i suoi abitanti. Ma si prova ancora a convincere ArcelorMittal, cui si chiede di dimezzare i 5 mila esuberi previsti

Ex Ilva - “riqualificare può costare 1 - 6 miliardi”. L’Italia può ottenerli dal piano innovazione Ue da 100 miliardi? “Occasione - spingere in quella direzione” : Il Green Deal europeo che la neonominata presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha promesso dopo la sua nomina si dovrà confrontare anche con la riconversione dell’acciaieria più grande d’Europa, l’ex Ilva, nella lista degli impianti più inquinanti in Ue. Il piano, però, potrebbe richiedere investimenti fino a 1,6 miliardi di euro. Una spesa difficilmente sostenibile per un ipotetico acquirente, dopo il passo ...

Ex Ilva - il piano del governo tra nazionalizzazione e scudo penale : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri bolla l'ipotesi di nazionalizzare l'impianto siderurgico più grande d'Europa...

Carlo Messina (Intesa Sanpaolo) : "Il piano B è nazionalizzare Ilva" : Negoziare con Mittal perché resti a Taranto, ma come piano B “il Governo dovrebbe valutare la possibilità di nazionalizzare l’Ilva anche se potenzialmente in contrasto con le norme comunitarie”. A dirlo, in un’intervista a Bloomberg Tv, è il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, spiegando che “l’Ilva è senza dubbio un asset strategico per il Paese”. Secondo il banchiere, ...

Sull’Ilva il governo invita all’unità del Paese (ma non è chiaro quale sia il piano) : Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha riferito alla Camera in merito alla situazione dell'ex Ilva. "Il governo è disponibile ha fare tutto il possibile per consentire ad Arcelormittal di garantire l'impegno al rispetto del piano industriale", ha detto il ministro, che ha poi invitato l'unità delle forze politiche sulla questione.Continua a leggere

Ex Ilva - Calenda : "Un piano in 3 mosse per ArcelorMittal" : Carlo Calenda non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella politica italiana, ma da quando ha detto addio al Partito Democratico mentre andava prendendo forma il nuovo esecutivo è diventato più attivo e sempre pronto a fornire il proprio punto di vista. O la possibile soluzione, come nel delicato caso dell'ex Ilva di Taranto che sta facendo tremare l'esecutivo di Conte in queste ore.Con un video diffuso sui suoi canali ...

Roma, 7 nov. "Il Governo faccia un decreto sullo scudo penale per non dare alcun alibi ad ArcelorMittal. Il piano b non c'è, c'è obbligare l'azienda a riaprire la trattativa per rispettare l'accordo fatto con l'allora governo e con Cgil, Cisl e Uil". Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva.