Il Pd presenta la nuova tessera Dallo spazio e con nuovi colori

Ferrari Roma - Elkann presenta a Mattarella la nuova sportiva - VIDEO : Dopo la presentazione in anteprima mondiale della nuova Ferrari Roma, il presidente della Ferrari John Elkann e il vice presidente Piero Ferrari sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale hanno presentato la nuova sportiva. Elkann, all'uscita del Quirinale, ha affermato: " stato un onore mostrare la Ferrari Roma al Presidente Mattarella. Nel suo nome è racchiuso il meglio del nostro Paese: eleganza, ...

Škoda presenta la nuova Octavia : più spaziosa - più connessa e più emozionante : Il brand ceco svela la sua icona, completamente rinnovata con un design emozionante e tecnologie innovative

Italia - la Nazionale presenta la nuova maglia da trasferta [FOTO] : nuova maglia da trasferta per l’Italia. In occasione delle ultime due gare del girone di qualificazione ad Euro 2020 contro Bosnia (15 novembre) e Armenia (18 novembre), la Nazionale Azzurra indosserà il nuovo kit away realizzato da Puma. “PUMA Football, con l’obiettivo di continuare a celebrare l’influenza dell’Italia nel calcio e il suo ruolo guida nella cultura interNazionale, presenterà oggi il nuovo kit Away 2020 delle ...

EICMA 2019 – Scrambler Ducati presenta una nuova versione e due inediti concept [GALLERY] : Anteprima mondiale per il pubblico del nuovo Scrambler® Icon Dark presentato alla Ducati World Première 2020. Si chiamano “Motard” e “DesertX” i due inediti concept Scrambler® pensati dalla Brand Unit Scrambler® e realizzati dal Centro Stile Ducati In pieno svolgimento alla fiera di Milano-Rho la 77a edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, che ogni anno chiama a raccolta appassionati e operatori del settore ...

Mirka Andolfo presenta 'Mercy' - la nuova dama dark dei fumetti : La fumettista napoletana, ormai proiettata nell'olimpo del fumetto mondiale dopo l'enorme successo di 'ControNatura'...

La Formula 1 entra in una nuova era - FIA e Liberty Media presentano i regolamenti 2021 : su il sipario sulle monoposto del futuro : La Federazione Internazionale e Liberty Media hanno presentato oggi le monoposto e i regolamenti che entreranno in vigore a partire dal 2021 FIA e Liberty Media hanno scelto il week-end del Gran Premio degli Stati Uniti per presentare le monoposto di Formula 1 del 2021, insieme ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore a partire dalla stessa stagione. Due anni di lavoro, di analisi e di approfondimenti che hanno portato al risultato ...

Mountain Bike – Emmanuele Macaluso presenta il logo che lo accompagnerà nella nuova avventura : Emmanuele Macaluso presenta il logo di “EM314”, il progetto di marketing dello sport relativo al suo ritorno al professionismo nella MTB Dopo i rumors e l’ufficializzazione del suo ritorno nel mondo dello sport professionistico avvenuto lo scorso mese di ottobre, Emmanuele Macaluso, già campione nel lancio del giavellotto e attualmente al rientro nello sport nella disciplina della Mountain Bike (MTB), ha presentato stamane nel corso di una ...

Ciclismo : una nuova corsa in programma. Gli organizzatori del Tour de France presentano il Giro dell’Arabia Saudita : Una nuova corsa in Medio Oriente sarà in programma dal 2020. Il calendario UCI continua ad arricchirsi: dal 4 all’8 febbraio si svolgerà il Giro dell’Arabia Saudita. corsa di categoria 2.1, prenderà il via dalla capitale Riyadh. A promuoverla è ASO, la società che organizza il Tour de France. Le parole del CEO di ASO, Yann Le Moenner: “Le stagioni ciclistiche rappresentano da diversi anni i punti salienti che si muovono sulla mappa del ...

Ciclismo - Giro della Nuova Caledonia 2019 : Manuele Tarozzi fa esultare la rappresentativa azzurra e completa la sfilza di trionfi : Era iniziata subito con prestazioni positive l’avventura degli atleti italiani al 49ème Tour Cycliste Air France de Nouvelle Calédonie 2019, grazie alla vittoria nella cronometro d’apertura del trentino Riccardo Lucca. Nei giorni a seguire la formazione italiana Pontoni / Casa-Italia ha esultato per le affermazioni di Jalel Duranti nello sprint ristretto a quattro nella seconda tappa, poi la terza frazione con arrivo in salita sullo ...

New Balance – presentata la prima colorazione di OMN1S - la nuova sneaker in collaborazione con Kawhi Leonard : New Balance presenta la prima colorazione di OM1S in collaborazione con il campione di basket Kawhi Leonard New Balance presenta oggi la prima colorazione di OMN1S, una sneaker bianca con dettagli color oro e ghiaccio, realizzata in collaborazione con il campione di Basket Kawhi Leonard. OMN1S viene Presentata successivamente al debutto di Kawhi Leonard a Los Angeles – un momento che simboleggia a pieno il ritorno di New Balance nel mondo ...

In diretta qui alle 18.30 la presentazione della nuova VW Golf : La Golf è senza dubbio un best-seller. Sviluppata senza soluzione di continuità da una generazione alla successiva, è diventata celebre in tutto il mondo. Oggi, 24 ottobre, Volkswagen presenterà l’ottava generazione in anteprima mondiale a Wolfsburg: più digitale e connessa che mai, ricca di innovazioni, sfoggia un design molto espressivo. L’anteprima mondiale della nuova Golf […] L'articolo In diretta qui alle 18.30 la presentazione ...

Moaconcept Playground – La nuova linea che rappresenta la urban culture del mondo [GALLERY] : Moaconcept Playground: le sneaker che rappresentano la urban culture nel mondo Moaconcept Playground. Il cuore pulsante della cultura urban é rappresentato da questa linea della famiglia Moaconcept, fashion e street sneaker che hanno saputo imporsi presso i più importanti retailer del mondo. Playground attinge il suo stile, le sue geometrie, il soul ed i suoi esclusivi modelli dal variegato mondo della street ed urban culture. Dai campi ...