Il mistero del cadavere senza testa trovato a Scoglitti

Cozze contaminate da Escherichia coli - mistero della salute annuncia richiamo immediato : Il prodotto interessato dal richiamo è un lotto di cosiddetto Muscolo Spezzino, si tratta di Cozze selezionate e allevate nel Golfo della Spezia, in Liguria. Nel dettaglio, il ritiro da mercati e pescherie, eseguito dallo stesso produttore, è scattato a seguito di controlli sulle Cozze che hanno individuato la presenza del batterio Escherichia coli oltre i limiti stabili dalla legge per i molluschi.Continua a leggere

Mafia : Borsellino ‘quater’ - il mistero dell’agenda rossa che dura da 27 anni/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sono stati i suoi familiari a denunciarne la scomparsa, attraverso il giudice Antonino Caponnetto, fino al 1990 a capo del Pool antiMafia. Fu lui a volere accanto a sé Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il primo verbale di apertura della borsa fu redatto dalla Procura di Caltanissetta il 5 novembre 1992, cioè tre mesi e mezzo dopo la strage. Un altro protagonista della vicenda così ingarbugliata è il colonnello dei ...

Mafia : Borsellino ‘quater’ - il mistero dell’agenda rossa che dura da 27 anni/Adnkronos : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Un mistero lungo 27 anni. Un vero e proprio buco nero. Destinato, forse, a non trovare soluzione. Un’agenda dell’Arma dei Carabinieri, con la copertina rossa e rigida, diventata suo malgrado, il fulcro di un mistero irrisolto. Si tratta dell’agenda che il giudice Paolo Borsellino teneva sempre con se. Non se ne separava mai. Eppure, dopo la strage in cui ...

Mafia : Borsellino ‘quater’ - il mistero dell’agenda rossa che dura da 27 anni/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – “Un atteggiamento, questo, che rivelava non solo una impressionante insensibilità per il dolore dei familiari di Paolo Borsellino, ma anche una aggressività volta a mascherare la propria evidente difficoltà a rispondere alle domande poste, con grande dignità e coraggio, da Lucia Borsellino, nel suo forte e costante impegno di ricerca della verità sulla morte del padre”, scrivono i giudici. Domande senza ...

Domeniche Bestiali – L’agguato all’arbitro sgualcendogli i vestiti e il mistero delle porte venete : “Si è perso il senso della misura”. Eh sì, tante volte osservando ciò che accade nel calcio in generale e ovviamente anche in quello dilettantistico questa frase viene tirata in ballo: in alcuni casi però con un significato tutt’altro che figurato, come si vedrà più avanti. E dalle misure si passa a nuove e originali forme di protesta nei confronti dei direttori di gara puntando sull’immagine. E poi le interviste impossibili, quelle ...

mistero sulla morte dello chef siciliano Peppe Lucifora : "È stato ucciso?" : La morte del cuoco modicano, Peppe Lucifora, di 58 anni, ritrovato cadavere domenica sera nella sua abitazione di Modica, potrebbe essere maturata in un contesto complesso. L’autopsia ha confermato che non si tratterebbe di decesso naturale. L’esame sul corpo della vittima, è stato eseguito questo pomeriggio nella sala mortuaria dell’Ospedale ‘Maggiore’ di Modica dal medico legale, Giuseppe Iuvara. Saranno ...

Aurora Ramazzotti e il gelo con Marica Pellegrinelli : il mistero della scaletta : Sembra essere calato il gelo fra Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros e l’ex moglie del cantante, la modella Marica Pellegrinelli. Eros e Marica si sono separati qualche tempo fa ed ora, mente lei è fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, per lui si è parlato di una love story (smentita) con la neo Miss Italia Carolina Stramare. Le due, che prima della separazione aveva un buon rapporto testimoniato anche da numerosi post ...

Retroscena Blogo : il mistero Antonella Elia a La Repubblica delle donne : Due mesi fa esatti dalle pagine di TvBlog vi abbiamo rivelato il Retroscena targato Blogo secondo cui Antonella Elia sarebbe in lizza per entrare fra le grazie di Piero Chiambretti per la seconda edizione de La Repubblica delle donne. Retroscena Blogo: Antonella Elia nuova opinionista de La Repubblica delle donne? Ex ragazza di Non è la Rai, valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, ...

Roberta Ragusa choc : “Uccisa e gettata in un cassonetto”. Spunta il mistero delle chiavi di Antonio Logli : La vicenda risale alla notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012, quando Roberta Ragusa, 45 anni, scompare in pigiama dalla sua casa di Gello, frazione di San Giuliano Terme. Poco prima lei aveva capito che il marito la tradiva con Sara Calzolaio, vent’anni in meno di lui, che lavorava da sempre per la coppia come baby sitter dei figli e poi collaboratrice dell’autoscuola di famiglia. La vittima lo aveva scoperto sentendo una telefonata dell’uomo ...