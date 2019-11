Il maltempo in Italia | regione per regione

maltempo su tutta Italia - la diretta : esondano fiumi in Toscana - centinaia di evacuati. Arno in piena : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

maltempo e neve : gravi disagi sulle strade del Centro Italia - la situazione viabilità : Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato i disagi del Maltempo lungo la rete stradale del Centro Italia. A causa di neve, pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile. Mezzi spargisale e spazzaneve hanno lavorato sulle strade appenniniche tra Emilia Romagna e Toscana: sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Faidello, sulle ...

Il maltempo flagella l'Italia : valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

maltempo - 2200 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia : Proseguono in tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo che sta colpendo la penisola. Nelle ultime 36 ore svolti 2.200 soccorsi

maltempo - Italia sotto attacco : a Venezia nuovo picco di acqua alta - 11 regioni in allerta : Italia flagellata dal Maltempo: da Nord a Sud si prospetta una domenica di disagi, con temporali, forti raffiche di vento e nubifragi. Ben 11 regioni sono in allerta, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile: a Venezia alle 13 è atteso un nuovo picco di acqua alta che potrebbe raggiungere i 160 centimetri, a Firenze l'Arno è salito di 2 metri ed è sorvegliato speciale. Allagamenti e mareggiate anche a Ravenna, neve sulle Alpi alberi ...

maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniche e caldo anomalo - è una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...

maltempo : Fraccaro - ‘pronti a stato emergenza anche per altre zone d’Italia’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud”. Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.“Il Maltempo – ricorda – ha colpito duramente Basilicata, Puglia, ...

maltempo in tutta Italia. Situazione critica in Alto Adige : Venezia e non solo. L'ondata di Maltempo che ha colpito l'Italia da nord a sud non accenna a diminuire. In laguna la preoccupazione di tutti i cittadini e delle istituzioni è concentrata su domenica, quando è previsto un ulteriore peggioramento con un picco ancora più Alto: la marea raggiungerà, secondo il bollettino del Centro Maree, i 160 centimetri alle 12.30. "Sarà una giornata dura", ha detto il sindaco Brugnaro. ...