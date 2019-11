Il maltempo a Roma

maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...

maltempo Emilia-Romagna : situazione critica nell’intero bacino del Reno - in provincia di Bologna - Ravenna e Ferrara : L’ondata di forte Maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna sta creando situazioni di criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d’acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato tre colmi di piena a distanza ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto nel bolognese. ...

Il maltempo flagella l'Italia : valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

maltempo sul litorale romano : raffiche di vento fino a 100 km/h - numerosi alberi caduti : Fortissime raffiche di vento nelle scorse ore sul litorale romano, fino a 100 km/h: si registra la caduta di alberi e numerosi interventi, per la messa in sicurezza, di vigili del fuoco e delle squadre dei volontari di protezione civile. Nella zona di Maccarese e dell’entroterra un albero è caduto in via Fontanile di Mezzaluna, all’altezza della Leprignana, ed un altro in via Castel S.Giorgio. Per tutta la notte due squadre della ...

maltempo : riaperto tratto dell’A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma : Sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Il tratto era stato chiuso nelle prime ore del mattino per consentire attività di pulizia e ripristino del piano viabile interessato dall’intenso nubifragio notturno che, accompagnato da forti raffiche di vento, in prossimità del km 345, ha portato numerosi detriti insieme ad alcuni alberi provenienti dall’adiacente ...

maltempo - frane e allagamenti in Emilia-Romagna : criticità per le piene dei fiumi e per le mareggiate : frane, allagamenti, strade chiuse in Emilia–Romagna a causa del Maltempo. La pioggia che da diverse ore sta cadendo sulla regione, con la protezione civile che ha diramato un’allerta rossa per la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e arancione per il resto della regione, sta provocando danni e disagi. I fiumi sono strettamente monitorati e si stanno registrando incrementi dei livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno. In ...

maltempo Roma - strade allagate e disagi alla circolazione : albero cade su auto - grave giovane : Un giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dei Castelli nella serata di ieri: era al volante dell’auto distrutta da un albero caduto a causa del Maltempo ad Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato di Genzano. Nella notte in via Cassia Nuova, nei pressi di Corso Francia, nella Capitale, un altro albero è caduto su auto in transito: ...

maltempo - forti disagi a Firenze e Roma : 8.55 Frane e alberi caduti sulle provinciali intorno a Firenze. La 72 "Vecchia pisana" è chiusa per frana al chilometro 1, nel Comune di Lastra a Signa.In crescita tutti i livelli idrometrici dei fiumi, in particolare dell'Ema, che ha superato il secondo livello di guardia. L'Arno è salito a oltre 4 m. superando il primo livello di allarme. Nella Capitale sono stati 200 gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte, per allagamenti e alberi ...

maltempo : nuovo nubifragio sul litorale romano - colpite anche Civitavecchia e Cerveteri : Il Maltempo torna a flagellare il litorale romano: in particolare Civitavecchia e Santa Marinella sono state colpite da un nuovo nubifragio nel tardo pomeriggio di sabato 16 novembre. Diversi problemi si sono verificati anche nei territori di Cerveteri e Ladispoli. Nella serata di venerdì 15 novembre la Protezione Civile aveva diffuso un bollettino meteorologico per condizioni meteo avverse: erano previste forti mareggiate, venti di burrasca e ...

Il servizio della ferrovia urbana Roma-Lido è stato interrotto a causa della caduta di rami su diverse parti della tratta dovuto all'ondata di Maltempo che sta interessando la città. E' in corso l'intervento tecnico di rimozione dei materiali caduti sulla linea ferroviaria.

maltempo Lazio : chiuso al traffico tratto dell’Aurelia - lievi allagamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...

maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

maltempo Roma : oltre 150 interventi dei vigili del fuoco : Sono oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del Maltempo che ha colpito la capitale. Il 70% delle chiamate riguardano alberi caduti, rami pericolanti e infiltrazioni di acqua negli appartamenti. Il restante 30% riguarda il soccorso ordinario. A causa delle avverse condizioni meteo è stato confermato il rinforzo di altre squadre sul territorio di Roma e provincia. L'articolo Maltempo Roma: oltre 150 interventi dei vigili ...