Il grande Esport | spettacolo o competizione? - speciale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 17 novembre 2019) Sabato 9 Novembre sono salito su un aereo, direzione Parigi. Non visitavo la Capitale francese da molto tempo e nonostante la curiosità di rivedere molti dei suoi più famosi monumenti fosse tanta, il tempo a mia disposizione era invece pochissimo. Appena atterrato, il tempo di una cena veloce e poi subito a letto: il giorno successivo dovevo farmi trovare puntuale all'ingresso della Accorhotels Arena per assistere al piùeventomai organizzato in occidente, la finale dei Worlds di League of Legends.Per chi non sapesse di cosa si stia parlando allego alcune importanti informazioni. League of Legends è un MOBA prodotto da Riot Games e pubblicato nel 2011 che, da quel momento, è diventato il titolo più giocato su PC e uno dei videogiochi più popolari della storia. 70 milioni di utenti e circa 12 milioni di giocatori al giorno. Ha permesso ai suoi creatori di andare fino ad ...

