Il Giappone tra liberismo e tentazioni protezioniste

Baseball - Premier12 2019 : finale Corea del Sud-Giappone - tra Stati Uniti e Messico in palio il secondo pass olimpico : Saranno Corea del Sud e Giappone a giocare la finale del Premier12, che determina due ulteriori posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel Baseball. Questo l’esito al termine del Super Round, che ha vissuto oggi l’ultima giornata. Nel match tra Australia e Cina Taipei, sono proprio gli asiatici a dire addio al torneo con una vittoria per 5-1, generata da un eccezionale ottavo inning da 4 punti. Dopo il singolo di Wang nel terzo e la ...

Death Stranding è il miglior debutto Giapponese per una nuova IP su PS4 : Death Stranding è stato al centro del dibattito videoludico di questi ultimi mesi, e ora che il gioco è finalmente uscito possiamo dare un'occhiata ai primi dati di vendita.Stando al mercato retail nipponico, Death Stranding è sul podio con 185.909 copie vendute. Il gioco batte dunque altri lanci giapponesi come udgment (153.577 copie), Sekiro: Shadows Die Twice (150.721 copie) e il celebre Bloodborne (150.245 copie).Ora tocca al Vecchio ...

Death Stranding al primo posto in Giappone con 185.909 unità vendute : Durante la settimana di vendite hardware e software in Giappone, che va dal 4 al 10 novembre, Death Stranding si attesta in prima posizione con 185.909 untà vendute. Considerato che il gioco è uscito l'8 novembre questo risultato avrà superato le aspettative di Hideo Kojima?Il numero delle unità vendute tuttavia, se confrontato con la prima settimana di lancio di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, non è così grandioso, in quanto il titolo ...

Baseball - Premier 12 2019 : il Giappone sconfigge il Messico e lo raggiunge - altra sconfitta per gli Stati Uniti : Prosegue nel segno del Giappone il Super Round del Premier 12 di Baseball 2019, con la selezione nipponica capace di sconfiggere anche il Messico, agganciandolo in classifica, in una gara sbloccata già nel primo inning, grazie ai singoli di Seiya Suzuki e Kensuke Kondo, per il punteggio di 2-0, mentre la valida di Hayato Sakamoto nel terzo parziale ha portato il tabellone a segnare il 3-0 in favore degli asiatici. Assoluti protagonisti i ...

Sony guarda al futuro e registra i marchi PS6 - PS7 - PS8 - PS9 e PS10 in Giappone : Sony Interactive Entertainment ha depositato i marchi per PS6, PS7 , PS8, PS9 e PS10 in Giappone, probabilmente come sicurezza per le future piattaforme PlayStation.Questo tipo di protezione del marchio è un evento normale per Sony. Ecco una storia dei marchi "PS" in Giappone:Insomma, Sony ha da poco annunciato in via ufficiale che PlayStation 5 arriverà nel corso delle vacanze natalizie del 2020 ma, a quanto pare, l'azienda guarda già al futuro ...

Giappone - incoronato imperatore Naruhito. Tra gli ospiti la leader di Hong Kong - assente Moon : L'imperatore Giapponese Naruhito ha proclamato la propria incoronazione oggi 22 ottobre in una cerimonia che segue un rituale antico secoli organizzata al Palazzo Imperiale d Tokyo. A prendere...

L'autunno in Giappone : si ripete la tradizione del Momijigari : Il Giappone è un paese famoso per i suoi alberi e non solo per i ciliegi in fiore. Infatti anche L'autunno, con i suoi colori che vanno dal verde al giallo, passando per l'arancione fino al rosso intenso, regala scenari suggestivi. E non è un caso se proprio in questo periodo le foglie dell'acero Giapponese (Momiji) raggiungono la loro bellezza. I nipponici si recano spesso nei parchi per ammirare i fiori d'acero, un'abitudine che risale al ...

MotoGp – Vinales sincero dopo il Gp del Giappone : “alla nostra moto manca troppa velocità massima” : La sincerità di Maverick Vinales dopo il quarto posto di ieri al Gp del Giappone: le parole dello spagnolo della Yamaha Se Fabio Quartararo ha conquistato un altro podio, aggiudicandosi il titolo di Rookie dell’anno, gli altri piloti Yamaha non sono riusciti a brillare ieri al Gp del Giappone. E’ Vinales, dopo il francese, ad ottenere il migliori risultato, col quarto posto, ma lo spagnolo del Team di Iwata non è del tutto ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta ipoteca il Mondiale! Vantaggio importante su Canet - ora potrà amministrare : Dopo un lunghissimo testa a testa sul filo dei nervi e dell’equilibrio, il Campionato Mondiale Moto3 2019 forse è arrivato ad un punto di svolta quasi definitivo. Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio del Giappone 2019 ed è ora ad un passo da un titolo iridato che potrebbe arrivare già tra una settimana a Phillip Island nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno 4 punti nei confronti di Aron Canet (clicca qui per tutte le ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Centrato l’obiettivo del Rookie of the Year - oggi il secondo posto era il massimo” : Fabio Quartararo prosegue la sua striscia positiva di risultati conquistando un bel secondo posto nel Gran Premio del Giappone 2019, 16° round stagionale del Mondiale MotoGP. Il nizzardo del Team Yamaha Petronas ha così centrato il sesto piazzamento sul podio dell’anno, di cui tre nelle ultime quattro uscite, garantendosi il riconoscimento di miglior Rookie della stagione con 3 weekend di anticipo. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ...

VIDEO MotoGP; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “La strategia con la benzina è stata pianificata al meglio - sapevo che col mio passo ce l’avrei fatta” : Il neo campione del mondo della MotoGP Marc Marquez ha trovato il decimo successo stagionale nel GP del Giappone trionfando davanti al francese Fabio Quartararo e al nostro Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo di benzina ed è entrato in riserva a un giro e mezzo dalla fine, ragion per cui se fosse stato in lotta corpo a corpo non avrebbe certamente potuto battagliare come avrebbe voluto. ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati. Confronto impietoso con Dovizioso - Miller potrebbe strappargli il sedile : Il Mondiale 2019 di Danilo Petrucci sta prendendo una piega decisamente insperata. Il Gran Premio del Giappone è stato solamente l’ultimo episodio di una sofferenza che sta continuando da molto, troppo tempo per l’umbro della Ducati e che potrebbe anche costagli una prematura rescissione di contratto col team di Borgo Panigale. Eppure tutto era iniziato davvero al meglio, con Petrucci in grado di tenere il passo del compagno Andrea ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La strategia era quella di scappare fin da subito. Ho gestito tutto al meglio” : Quarta vittoria consecutiva per il dominatore assoluto di questa stagione 2019 della MotoGP. Marc Marquez non lascia altro che le briciole agli avversari anche nel GP del Giappone e continua a rivelarsi davvero inattaccabile in questo momento storico del motociclismo. Dopo una prima parte di corsa più controllata con Fabio Quartararo alle sue spalle il catalano non ha avuto problemi a scappare via e trovare il decimo successo stagionale, ...

LIVE Moto3 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : duello cruciale tra Dalla Porta e Canet per il Mondiale. Antonelli vuole vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Ormai non si può più scherzare nella classe leggera, con una lotta per il titolo ancora apertissima e molto incerta che coinvolge ancora ben tre piloti tra cui i nostri ...